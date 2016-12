Taksi pubi pidas sünnipäeva

Lemmi Kann

Laupäeval pidas oma viiendat sünnipäeva Haapsalu populaarne söögi- ja joogikoht Taksi pubi, mille omanikud Tiina ja Jüri Kalamees on pärit Võrumaalt.

„Pidasime ühe meeleoluka peo tähistamaks seda, et viis aastat oleme siin tegutsenud, loodame edaspidigi ikka rivis püsida ja oma rada jätkata. Kui meil on toredaid kliente, siis ongi kõik hästi ja ega rohkemat ei oskagi soovida,“ ütles Taksi pubi perenaine Tiina Kalamees.

Kuna Taksi pubi pole kummist, tähistatakse sünnipäevapidu juba mitmendat aastat väiksemas sõpraderingis. Tiina Kalamees ütles, et see on ühtlasi ka tänupidu pubi töötajatele, sestap andis ta neile laupäeval vaba päeva ja toidud peolauale tehti oma pere jõududega. Ei puudunud ka väike humoorikas isetegevuslik eeskava, mille peaosalised olid pubi omanikud Tiina ja Jüri Kalamees ise, kes panid majatäie rahvast mürinal naerma.

Nagu eelmiselgi aastal kutsus pererahvas piduliste meelt lahutama bändi oma kodukandist Võrumaalt. Tookord oli selleks legendaarne hard rocki lipulaev Hetero, mille laulja Peeter Saar on Tiina Kalamehe klassivend. Sel aastal tulid nad Haapsallu kohale oma peobändiga Hea Story. Pidulised kiitsid nii bändi kui ka kogu õhtut ülivõrdes.

„Kui meie külalistel on hea pidu, siis oleme meie ka õnnelikud!“ oli perenaine rahul.

Tiina ja Jüri Kalamees kolisid kogu oma elu ja äri Võrumaalt Haapsallu viis aastat tagasi. „Ise ka ei usu, et juba nii pikalt siin oldud on! Me oleme väga rahul, kõik on paika loksunud, esimeste aastate raskused on ületatud ja ei aja enam nutma ka, kui kõik ei lähe kohe nii nagu tahaks,“ naeris Tiina Kalamees. „Rahu on hinges.“

Haapsalus elatud aastad on tema sõnul olnud väga toredad ja meeldivad. Kuigi tuldi Võrumaalt võhivõõrastena, on neid siin Kalamehe sõnul väga hästi vastu võetud. „Meil ei olnud Läänemaaga mingid ühist tausta ega sidet, aga ikka oli tunne, et olime siia oodatud. Väga hea tunne oli siin alustada ja eks me teeme edasi just seda, mida kõige paremini oskame.“

Fotod: Lemmi Kann