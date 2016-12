Rõivas loobub Reformierakonna juhi kohast (1)

Toimetas Lemmi Kann

Taavi Rõivas. Foto: arhiiv

Eelmine peaminister ja Reformierakonna esimees Taavi Rõivas teatas kirjas erakonnakaaslastele, et loobub aasta algusest erakonna esimehe kohast.

Postimees vahendab Rõivase erakonnakaaslastele saadetud kirja täismahus:

"Head erakonnakaaslased, Möödunud nädalad on Reformierakonna jaoks olnud rasked – koalitsioonipartnerite kannapööre viis valitsuse kukkumise ning teistsuguste vaadetega koalitsiooni moodustamiseni. Tagantjärele teame, et salakõnelusi selleks peeti juba presidendivalmiste ajal. Tuleb tunnistada, et usaldasime oma partnereid liialt.

Ei ole saladus, et ettepanekuid valitsuse lõhkumiseks tehti ka meile, kuid meie vastus oli ühemõtteline – meie omaenda juhitud valitsust ei lõhu. Nägime toona ja näeme ka nüüd probleemi nii Keskerakonna koostööleppes Venemaa võimuparteiga kui valikulises suhtumises korruptsiooni ja Eesti õiguskorda. Eesti julgeolek ei ole ainult sõjaline kaitsevõime, see on ka otsustajate aated ja ausus nii oma riigi kui iseenda südametunnistuse ees.

Õige pea peale valitsuse vahetumist otsustasin, et soovin erakonna juhtimise järgmisele esimehele üle anda. Olen selle ligi kolme aasta jooksul andnud endast kõik iga jumala päev ja tunnen, et nüüd on õige pühenduda aega ka oma perele. Olen südamest tänulik Teie väga suure toetuse eest kogu selle aja jooksul ning ka kõigile neile, kes on püüdnud mind veenda ümber mõtlema.

Vaatan uhkusega tagasi nii 2 aastale ja 8 kuule, mil mul on olnud au kahte järjestikust Vabariigi Valitsust peaministrina juhtida kui ka Reformierakonna varasematele saavutustele. Need aastad on olnud Eesti jaoks edukad nii inimeste elatustaseme kasvu kui kindlustunde suurenemise poolest. Eesti on saavutanud märksa enam kui paljud meiega sarnase ajalooga riigid.

Ka Reformierakonnal on läinud hästi – oleme võitnud nii Euroopa Parlamendi kui Riigikogu valimised ning hea meel on nentida, et valijad usaldavad meid jätkuvalt kõrgelt. Reedel avaldatud avaliku arvamuse küsitlus näitas, et erakonna toetus on mitu protsenti kõrgem kui enne esimese minu juhitava valitsuse ametisseastumist 2014. aasta varakevadel.

See, et meil on jätkuvalt avalikkuse tugev toetus, loob kõik eeldused ka selleks, et väljume opositsiooni-kogemusest õige pea ja veel tugevamana. Nii nagu valijad ei ole parlamendivalimistel andnud mandaati astemlisele tulumaksule ja reale uutele maksudele. ei ole põhjust neilt sellistele muudatustele toetust eeldada ka nüüd. Reformierakonna ülesanne on pakkuda tugev liberaalne alternatiiv ning juhtida tähelepanu kohtades, kus kursimuutus on Eestile ohtlik. Olen kindel, et saame sellega hästi hakkama.

Kuivõrd minu otsus on kindel, siis ei oleks aus selle elluviimisega liialt venitada. Teen alanud nädalal juhatusele ettepaneku kutsuda aasta alguses kokku Reformierakonna üldkogu, et valida erakonnale uus esimees ja juhatus. See peab olema meeskond, kes viib meid sügisel kohalike valimiste võidule. Olen veendunud, et tugevaid kandidaate jagub ning Reformierakond võidab järgmised valimised juba vähem kui 300 päeva pärast."