Ridala tõstab ametnike palka (1)

Tarmo Õuemaa

Helen Koppa. ARVO TARMULA

Ridala volikogu otsustas tõsta vallaametnike palka 10 protsenti ja töölepinguga töötajate palka 15 protsenti.

Kui praegu saab Ridala vallavanem palka 1715 eurot, siis uuest aastast 1887 eurot. „Meie palgad olid teiste omavalitsustega võrreldes tagasihoidlikud,” ütles Ridala vallavanem Helen Koppa.

Teine võrdluspunkt oli koolidirektori palk. „Koolidirektorid said umbes 1800 eurot ja tundus loogiline, et vallavanema palk ei ole väiksem,” ütles ta.

Töölepinguga töötajad said suurema palgatõusu. 15 protsenti rohkem hakkavad teenima raamatupidajad, raamatukoguhoidjad, noorsootöötajad, kalmistuvahid, koristaja ja sporditöö spetsialist – kokku 12 inimest.

„Palgafondile tähendab see kümmet protsenti lisakulu, aga valitsemiskulu tegelikult peaaegu ei tõuse – vaid 0,25 protsenti,” ütles Helen Koppa. „Inimesi on vähem tööl, sõite tehakse vähem. Kulusid on mitmes kohas vähem.”