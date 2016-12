Repinski sõnul on Ratas otsustanud ta maaeluministriks jätta (2)

BNS

Jüri Ratas. Foto: Arvo Tarmula

Maaeluminister Martin Repinski väitel vestles ta peaminister Jüri Ratasega, kes Repinski sõnul on otsustanud ta ametisse jätta, kirjutas Eesti Rahvusringhäälingu uudisteportaal.

Samuti toetab Repinski jätkamist riigikogu keskfraktsioon. Repinski ütles esmaspäeval, et on Ratasega telefonitsi vestelnud ja jutuajamised olid väga tõsised. "Ma ei taha Jürit tsiteerida, sest ma võin nüanssides eksida, kuid oleme kokku leppinud, et jätkan ministrina," sõnas Repinski.

Repinski selgitused kuulab esmaspäeva õhtul ära veel Keskerakonna juhatus.

Erakonna peasekretär Jaak Aab ütles, et juhatuse liikmed on aru saanud, et Ratas toetab Repinski jätkamist. "Ka meie näeme, et Martin jääb ministriks, aga ta peab temaga seotud juhtumeid väga selgelt põhjendama. Veel selgemalt, kui ta seni on teinud," lausus Aab. Aab möönis, et valitsuse ja Keskerakonna mainele Repinski kunagine kriminaalkaristus ja artiklid Konju farmis toimunust hästi ei mõju. "Arvan, et siin on olnud ka teatav probleem kommunikeerimises."

Keskfraktsiooni liikmetel Aabi sõnul tahtmist Repinskit ametist tagandamise soovi ei olnud.

Ratas ütles möödunud nädalal, et Repinskiga seoses on kogunenud väga palju küsimusi ning ta peab langetama selge otsuse. "Esiteks on mul siiralt kahju, et selle valitsuse kümme esimest tööpäeva oleme pidanud tegelema suuresti maaeluminister Martin Repinski personaalküsimusega. Seetõttu on jäänud tähelepanuta paljud Eesti inimeste jaoks olulised teemad, millega äsja tööd alustanud valitsus igapäevaselt tegeleb," räkis Ratas.

Eesti Ekspress kirjutas üle-eelmisel nädalal, et Repinskile kuuluva Konju mahetalu kitsejuustu müüakse kõikjal Eestis, samas on osa sellest tellitud Hollandi ettevõttelt De Molkerei.

Repinski ise kinnitas, et Eesti poodides Hollandist pärit juustust tehtud Konju farmi tooteid ei ole ning mingit pettust ta ei tunnistanud.

Reedel selgus, et maaeluminister Martin Repinski on Ida-Viru maakohtult saanud alaealisena kelmuse katse eest tingimisi vanglakaristuse. ERR-i käsutuses oleva kohtuotsuse kohaselt mõistis Ida-Viru maakohus Repinski 2002. aasta 12. augustil lihtmenetluse kokkuleppega süüdi kelmuse katses ja karistas teda tingimisi kolme kuu pikkuse vangistusega üheaastase katseajaga. Repinski sõnul on tal juhtunu pärast siiralt kahju.