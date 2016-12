Politsei tänab vabatahtlikke: nad on osa meie meeskonnast

Täna, 5. detsembril tähistab Politsei- ja Piirivalveamet rahvusvahelist vabatahtlike päeva ning tänab kõiki vabatahtlike, kes oma igapäevatoimetuste kõrvalt leiavad aega, et panustada kogukonna turvalisusesse.

Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor Elmar Vaheri sõnul on vabatahtlikud eeskujuks paljudele inimestele, kuna leiavad aega ning soovi panustada Eesti turvalisusesse oma igapäevaelu kõrvalt.

„Politsei- ja Piirivalveameti meeskond pole ainult meie ametnikud, vaid ka abipolitseinikud ja vabatahtlikud merepäästjad, kes on meie jaoks asendamatud,“ üles ta.

Peadirektori sõnul saab turvalist kogukonda luua vaid üheskoos. „Mul on hea meel, et vabatahtlikud leiavad endas energiat ning aega teha Eesti meeldivamaks ja turvalisemaks kohaks, kus elada. Leida niigi kiires päevas aega, et rahustada liiklust või ennetada kuritegusid – see väärib tunnustust,“ lisas Vaher.

Politsei julgustab kõiki, kel on huvi seista oma kogukonna turvalisuse eest ühinema abipolitseinike ridadega.

Eestis tegutseb ligi 1000 abipolitseinikku, kes on sel aastal panustanud politseitegevustesse ligi 100 000 töötundi. 330 vabatahtlikku on sel aastal osalenud 62 merepäästesündmuse lahendamisel ning aidanud kümnetel inimestel turvaliselt kaldale jõuda.

ÜRO Peaassamblee kuulutas rahvusvahelise vabatahtlike päeva välja 1985. aastal.