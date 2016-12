Päästeamet tänab vabatahtlikke päästjaid keskpäeval sireeniga

Täna keskpäeval lasevad kutselised päästjad sireeni avabatahtlike päästjate auks. Foto Arvo Tarmula

Täna, 5. detsembril tähistatakse rahvusvahelist vabatahtlike päeva, mille puhul lasevad Eesti kutselised päästekomandod keskpäeval sireeni meie päästeala vabatahtlike auks.

Vabatahtlike päästjaid võib kohata riskimas eluga päästesündmustel, aga ka enda koduuksel tuleohutusalast nõu pakkumas. Oma ennastsalgava töö eest on nad kindlasti teeninud ära tähelepanu ja suurema tunnustuse. Seetõttu tuletab päästeamet kell 12 üle Eesti kõlava sireeniga meelde, et me oleme enda vabatahtlike üle uhked ja neile nende panuse eest tänulikud.

Päästeameti peadirektori asetäitja Tauno Suurkivi sõnul on vabatahtlikud päästjad kutselistele komandodele võrdväärsed partnerid: „Päästeala vabatahtlikud on professionaalsed, pühendunud ning teevad oma tööd väga hästi. Vabatahtlike komandod loovad sarnaselt kutselistele päästjatele oma kogukonnas turvatunnet ning vabatahtlik päästja on tihti inimeste jaoks kõige lähem turvalisuse eestkõneleja.“

„Uhke on mõelda, et Eestis on nii palju suure hingega inimesi, kes hoolivad oma kodukoha turvalisusest. Üks asi on päästesündmustele reageerimine, kuid tegelik turvalisus algab õnnetuste ennetamisest ja seega meist endist. Aitäh teile, head vabatahtlikud, et olete olemas," tunnustas Suurkivi vabatahtlike.

Eestis on 114 vabatahtlikku päästekomandot ja ligi 2000 vabatahtlikku päästjat. Koos kutseliste komandodega päästetakse aastas 250-300 inimelu ja hoitakse ära varakahju 400-600 miljoni euro eest.

Rohkem infot päästeala vabatahtlike kohta http://päästeamet.ee/et/vabatahtlikud/ ja www.priitahtlik.ee