Leht: Eesti mõjukaim inimene aastal 2016 on Kersti Kaljulaid (1)

Kersti Kaljulaid teel presidenditooli poole. Foto: arhiiv

Eesti Päevaleht, Delfi, Maaleht ja LP valivad teist aastat Eesti mõjukamaid inimesi. Põhjalikus uuringus selgusid mõjuvõimsaim poliitik, ettevõtja, haridus- ja teadusinimene, riigiteener, põllumees, kultuuri- ja sporditegelane.

Eesti mõjukaimaks inimeseks valiti värske president Kersti Kaljulaid.

Ekspeaminister Mart Laar nimetas Kersti Kaljulaidi roheliseks presidendiks. "Kersti Kaljulaid pole roheline president mitte selles mõttes, et on ametis kogenematu, vaid seetõttu, et hindab elusloodust elutust palju kõrgemalt," selgitas Laar.

"Kerstile iseloomulik omadus on ustavus oma veendumustele. Kersti ei räägi kellegi teise juttu, vaid seda, mida ise usub," iseloomustas Laar Kaljulaidi.

"Probleemi nähes on Kerstile omane see esiteks algosakesteks lahti võtta ja siis uuesti hoolikalt kokku panna," rääkis Laar ja lisas, et paljud on kinnitanud, et Kaljulaid on väga loogiline ja asjalik. "See on tõesti tema tugevus."

Aga teatud tingimustel võib see Laari sõnul osutuda ka nõrkuseks. "Näiteks puutudes kokku millegi määramatu või ebaloogilisega, mida lahterdada ja osadeks lahti võtta pole võimalik. Alates religioonist ja lõpetades Donald Trumpiga," tõi ta näite.

Laari sõnul on Kaljulaidi suurim trump iseendaks jäämine.

"Iseendaks jäämise puhul tuleb võrdlusmomentide otsimiseks vaadata varasemate presidentide poole. Just iseendaks jäämine on andnud meile tugevad presidendid," rõhutas Laar.