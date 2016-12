Andres Ammas: Keskerakonna valitsus sõidab riigikogust üle (1)

Toimetas Lemmi Kann

Andres Ammas. Foto: arhiiv

Vabaerakonna Riigikogu fraktsiooni aseesimehe Andres Ammase sõnul kopeerib maksumuudatuste kuhjamine ühte eelnõusse reformierakondlikku läbisurumistaktikat, mida uut valitsust juhtiv Keskerakond on varem teravalt kritiseerinud.

„Vabaerakonna hinnangul vähendab selline asjaajamine riigikogu rolli ja tähtsust. Olukord, kus ametnikud peavad valmistama õigusakte ette mõne nädalaga ja Riigikogu liikmetele antakse ettepanekutega tutvumiseks paar päeva, ei ole parlamentaarses vabariigis vastuvõetav. Ülejala asjaajamine ei võimalda muudatuste korralikku arutelu, mille käigus saaks parandada uue koalitsiooni poolt praegu kiirustades tehtavaid vigu. Kobarseadus on halvim viis seadusi teha,“ ütles Vabaerakonna saadik.

Veaks pidas Ammas abikaasade ühise tulumaksu deklaratsiooni võimaluse tühistamist, mis vähendab tulumaksu tagasisaajate hulka. „See on sõnum, et pereväärtused pole uue koalitsiooni prioriteet,“ lisas Ammas.

„Valitsuse maksumuudatuste plaan lööb Vabaerakonna arvates kõige valusamalt endaga hakkama saavate keskmise sissetulekuga perekondade toimetuleku pihta. Kodulaenu intresside maksusoodustuse väga suur vähenemine puudutab eeskätt just selliseid peresid,“ märkis Ammas.

„Lahja ja kange alkoholi aktsiisi vahe vähendamine on positiivne. Laekuv raha tuleb suunata rahapuuduses Haigekassale. Samas on oht, et piirikaubandus kasvab veelgi ja väikesed maapoed kaovad Lõuna-Eestist jäädavalt. Aktsiisidele mõistliku tõusunurga leidmisel tasub kuulata spetsialiste – rahandusministeerium on enne 2015. aastat leidnud, et sobiv oleks kuni 5% aastas,“ ütles Ammas.

„Sotsiaalmaksu langetamine 0,5% võrra tuleb ära jätta. Samas ei tohi ükski idee minna vastuollu seadusloome hea tava või põhiseadusega, seepärast oleks õige oodata sellega 6 kuud, nagu maksumuudatuste puhul varem on kokku lepitud. Muidu kordub Taavi Rõivase nihilistlik stiil, kes ütles haldusreformi õiguslikke probleeme kommenteerides, et põhiseadus ei tohi arengut pidurdada,“ sõnas Andres Ammas.

Sõerd annab tuld

Sarnaselt Vabaerakonnale kritiseerib Keskerakonna juhitud koalitsiooni võtteid ka värske opositsioonierakonnana Reformierakond.

"Kuna meie rahanduskomisjoni esimees vist jätkuvalt ERRi ajakirjanikega ei suhtle, siis edastan siin meediumis infot rahanduskomisjoni tegemiste kohta," kirjutas laupäeval sotsiaalmeedias kunagine rahandusminsiter Aivar Sõerd.

"Eile (reedel – toim.) oli kaks erakorralist istungit ja siin pildil on teine istung, kus Sester näitas 1,5 tunni jooksul seinale illustreerivat pildimaterjali ulatuslike maksumuudatuste kohta. Kell komisjoni seinal on 14.10. Hiljem kell 19.20 laekus meiliaadressile ka kobareelnõu ise, mille väljatrükk mahtus 41 lehele. Materjal vormistatakse sealjuures nn sporditegevuse maksuvabastuse eelnõu (302SE) rahanduskomisjoni poolse muudatusettepanekuna! See tähendab, et tavapärast parlamentaarset menetlust ulatuslike maksumuudatuste üle ei tule ja ka näiteks muudatusettepanekuid esitada ei saa ega pole ka võimalust ministrile riigikogu suures saalis küsimusi esitada," andis Sõerd teada, kuidas uus valitsus maksumuudatusi menetleda kavatseb.

Sõerd märkis, et reedesel arutelul said komisjoni liikmed mõned küsimused küll esitada, aga sisulisi vastuseid polnud lootagi.

"

Reageeringud küsimustele olid üllatavalt üleolevad ja ülbed. Näiteks küsisin, et kuidas keerulise astmelise maksuvaba miinimumi puhul hakkab toimuma tulumaksu jooksev igakuine kinnipidamine, sealjuures juhul kui inimesel on mitu töökohta. Vastus oli, et selleks on lihtsad valemid, millest ka neljaklassilise haridusega õpilased aru saavad. Kui küsisin, et kuidas ulatuslikud aktsiisitõusud mõjutavad üldist maksukoormust, siis minister suunas vastamise ametnikele ja vastus oli, et see pole oluline ja et kui on huvi siis arvutagu küsija see ise välja. Kui jutt oli sotsiaalmaksust, siis minister küsimusele vastamise asemel rääkis madalapalgaliste maksuvabastusest, jne," kirjeldas Sõerd komisjoni tööd.

Täna on ulatuslikud maksumuudatused neljanda punktina rahanduskomisjoni päevakorras ja aega on neile planeeritud täpselt 2 tundi.