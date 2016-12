Tasuta bussisõit Läänemaal nõuaks 300 000 eurot (3)

Tarmo Õuemaa

Buss. ARVO TARMULA

Uue valitsuse plaan muuta bussisõit maakonnaliinidel kõigile priiks läheks Läänemaal maksma vähemalt 330 000 eurot aastas.

2015. aastal oli piletitulu Lääne maakonna kõigil liinidel, sh kaugliinidel kokku 330 000 eurot, mis moodustas vedaja tuludest 23 protsenti, ütles Lääne maavalitsuse osakonnajuhataja Merle Mäesalu.

Omavalitsused ja Läänemaa ühisgümnaasium maksid õpilasteveo eest juurde 144 000 eurot. Riik toetas bussiliiklust 961 000 euroga.

„Tasuta bussisõit on tore plaan. Teostatav on see ainult siis, kui antakse raha juurde,” ütles Merle Mäesalu.

„Igal juhul on reformi aeg Lääne maavalitsusele ebasobiv. Kuulutame välja uue liinivedude konkursi ja oleme ettevalmistused teinud teadmisega, et sõidu eest tuleb maksta. Me ei tea, kuidas tasuta sõit kusagil sõitjate hulka muudab,” ütles ta.

Tarmo Õuemaa