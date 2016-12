Majaseenekahtlus lükkab edasi Risti lasteaiaruumi ehituse

Risti vana vallamaja lahti võetud seinast tuli välja niiskusekahjustus, mille proovid saadeti laborisse. Avastus võib edasi lükata Risti uue lasteaiarühma avamist.

„Kipsi ja värvikihtide all oli ebameeldiv üllatus,” ütles Lääne-nigula vallavanem Mikk Lõhmus. „Seina sees on niiskusekahjustus. Me ei tea, kas see on vamm. Tuleb välja uurida mis ja kui ohtlik see täpselt on, eriti, kui tahame sinna lapsed sisse kolida.”

Ristil on lasteaiajärjekorras üle 20 lapse ja vallavalitsus kavatses avada endise Risti vallamaja ühes tiivas neile uue lasteaiarühma. Remont pidi tehtud saama jaanuaris ja rühm loodeti avada 1. märtsil.

„See avastus tõenäoliselt nihutab ajaraamistikku, aga veel ei tea, kui palju,” ütles vallavanem.

Risti lasteaia laiendamiseks on planeeritud 59 000 eurot. Hange ehitaja leidmiseks on läbi viidud ja laekus kaks pakkumist. Võitjat ei ole veel valitud, ütles Lõhmus.

