Haapsalu kammerkoor kingib publikule rahvaliku kontserdi

Lemmi Kann

Haapsalu kammerkoor. ARVO TARMULA

Täna õhtul tuleb Haapsalu kammerkoor oma 10. sünnipäeva puhul Uuemõisa lossi valges saalis rahva ette, et anda Eesti rahvamuusikast inspireeritud juubelikontsert, mis rõõmustaks kõigi koorimuusikasõprade südant.

„Me laulame seekord palju Veljo Tormist, kes on loonud väga palju rahvalauludel põhinevat koorimuusikat, samuti on kavas Cyrillus Kreegi rahvalauluseaded ja Pärt Uusbergi Eesti rahvaviiside ainetel sündinud loomingut,” tutvustas kammerkoori juht Ulrika Grauberg kontserdi kava.

Põhjus, miks kava sedapuhku just selline sai, on Graubergi sõnul väga lihtne. „Me läheme aprillis Malagasse kooride konkursile ja osaleme seal folkloori kategoorias, seepärast on ka meie hooaeg rahvamuusikahõnguline,” selgitas ta.

Kuigi Tormise teosed ei ole kõige kergemate killast, sobivad need kammerkoori praegusele koosseisule Graubergi sõnul suurepäraselt. „Meil on Tormise taju ja hinge. See ei ole sugugi alati nii olnud, aga praeguse seltskonnaga on vahva Tormist teha!”

Mängus võib olla üks põhjus veel. Näiteks on Graubergi sõnul tunda ja näha, et Eesti rahvamuusika läheb inimestele praegusel ajahetkel rohkem korda kui mõne aasta eest, mil näiteks jõulukontsertidel kõlas palju hoopis gospelmuusikat. „See on tore, et oleme jõudnud oma juurte juurde tagasi ja teeme seda, mis meile tõesti lähedane on,” leidis Grauberg.

Haapsalu kammerkoor ootab ennast kuulama laupäeva õhtul kell 17 Uuemõisa lossi valgesse saali. Kontsert on tasuta.