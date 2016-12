Täna algaval Robotexil osaleb ligi 70 läänlast

Kaire Reiljan

Mullune Robotex. Foto arhiiv

Täna Tallinnas TTÜ spordihoones algaval tehnoloogiavõistlusel Robotex osaleb ligi 70 läänlast seitsmest Läänemaa koolist.

Maailma suurimaks robotivõistlusel asuvad Läänemaalt võistlustulle Haapsalu põhikool, Lihula gümnaasium, Martna põhikool, Metsküla algkool, Palivere põhikool, Uuemõisa lasteaed-algkool ja Virtsu kool.

16. korda toimuvale Robotexile on end kirja pannud 2701 võistlejat 25 eri riigist koos 1148 robotiga. Kolme päeva jooksul on saavad külastajad osa robotite omavahelisest jõukatsumisest 23 alal, millest üks vaatemängulisemaid on robotite sumo.

Esimesed võistlejad asuvad võistlustulle juba kell 9. Esimesel võistluspäeval toimuvad võistlused: LEGO Sumo, 3 kg LEGO Sumo, LEGO Joonejärgimine, LEGO Wedo, VEX IQ, ProgeTiigri Haridusrobotite võistlus.

Võistluste kõrval on Robotexil 162 töötuba nii lastele kui ka täiskasvanutele ning 500 ruutmeetril paiknev tehnoloogianäitus, mis on jagatud kuueks erinevaks alaks: tööstus, robootika ja elektroonika, tark kodu, startup'id, tarkvara ning haridus. Töötubades, konverentsil ja tehnoloogianäitusel osalemine on tasuta.