Saxby sadam võib saada uue päästekuuri

Kaire Reiljan

Saxby sadam enne II maailmasõda, taamal päästepaadikuur. Foto Riguldi/Noarootsi kodukandiühingu arhiiv

Vormsi vallavalitsus algatas Saxby sadama detailplaneeringu, et rajada sinna paadikuur ja slipp, et paati merre lükata.

Vormsi valla kinnisvaraspetsialisti Valvi Sarapuu sõnul on vana päästekuuri alus säilinud ja vanadelt piltidelt on samuti Saxbys asunud päästekuur näha. Tulevikus on kavas Saxbysse paigutada üks Vormsi vabatahtlikule merepäästeseltsile kuuluvaist alustest.

Sarapuu sõnul ehitatakse päästekuur ilmselt valla osalusel ning selle tarvis hakatakse raha otsima.