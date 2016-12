Kübarsepa sõnul kaotas Vabaerakond valitsusest väljajäämise tõttu

BNS



Külliki Kübarsepp. Foto: Riigikogu istungi teleülekande ekraanitõmmis

Vabaerakonna populaarsuse langus uue valitsusliidu sünni ajal on ootuspärane ja näitab valijate pettumust koalitsioonist väljajäämise pärast, ütles erakonna parlamendigrupi liige Külliki Kübarsepp.

“Vabaerakond pole püssi põõsasse visanud seoses uue valitsuskoalitsiooni moodustamisega, kuhu meide teadlikult ei soovitud,” ütles Kübarsepp, kommenteerides BNS-i tellitud Kantar Emori värsket erakondade populaarsuse uuringut, mille kohaselt langes Vaberakonna reiting novembris 15-lt 11 protsendile.

“Oleksime ilmselgelt uue poliitilise kultuuri juhistega valitsuse nägu värskendanud. Jätkame Eesti ühiskonna juhtimise lahtiparteistamise ning ettevõttesõbraliku ja sotsiaalselt vastutustundliku majandus- ja maksupoliitika väljatöötamist ja rakendamist,“ lisas ta.

Kübarsepa sõnul on valitsuskoalitsiooni vahetumisega teravnenud taas Reformierakonna ja Keskerakonna vastandumine. “See on olnud tugev juba viimase kolme aasta jooksul, vahepeal on Keskerakonna siseheitlus niiöelda vastandumise nurgad maha lihvinud, sest meeskonda pole suudetud mobiliseerida ühe tegevuse suunas. Keskerakonna edu kahaneb tulenevalt ebakindlusest, kas ja kuidas erakond suudab sisemiste võitluste kõrvalt arukalt riiki juhtida,” rääkis kübarsepp.

Uuringu kohaselt tõusis opositsiooni jäänud Reformierakonna reiting 22-lt 23 protsendile ja valitsuse kokku pannud Keskerakonna reiting jälle langes 25-lt 24-le.

Kübarsepp nimetas ka, et küsitletutele pole märkamata jäänud Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) pinged ministrikohtade jagamise üle. IRL-i populaarsus tõusis novembris kaheksalt üheksale protsendile.

Selgelt on Kübarsepa hinnangul valitsuse vahetusest võitjana välja tulnud Sotsiaaldemokraatlik Erakond, kelle toetus tõusis 17-lt 19 protsendile.

Kokku küsitles Kantar Emor 25. novembrist kuni 1. detsembrini vastajate kodudes ja veebiintervjuude teel 931 valimisealist kodanikku vanuses 18-74 aastat.