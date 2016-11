Teade Saxby sadama detailplaneeringu algatamisest ja KSH mittealgatamisest

Vormsi vallavalitsus algatas oma 21. novembri 2016. aasta korraldusega nr 24K

Vormsi vallas Saxby külas Saxby sadama katastriüksusel 90701:001:0424 detail-

planeeringu koostamise 0,4 ha suurusel alal.

Detailplaneeringu eesmärk on ehituskeeluvööndi vähendamine ajaloolisele asukohale olemasolevale betoonalusele ühe paadikuuri ehitamiseks merepäästekaatri jaoks, krundi ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine, slipi asukoha määramine.

Vormsi vallavalitsus otsustas oma 21. novembri 2016. aasta korraldusega nr 24K jätta detailplaneeringu koostamise protsessis keskkonnamõjude strateegiline hindamine (KSH) algatamata põhjusel, et planeeritav tegevus – ühe paadikuuri ehitus – ei kuulu keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõigetes 1 ja 2 loetletud tegevusvaldkondadesse. Ajalooliselt on seal olnud merepääste paadikuur ja asukohas on säilinud betoonalus.

Detailplaneering koostatakse keskkonna- ja õigusaktide nõudeid arvestades. Detailplaneeringu elluviimisega ei kaasne tõenäoliselt olulist negatiivset keskkonnamõju Natura 2000 Väinamere hoiualale ega Vormsi maastikukaitseala Saxby piiranguvööndile. Soovitav on planeerimisprotsessis detailplaneering kooskõlastada Keskkonnaametiga ja võimaliku keskkonnamõju vähendamise ettepanekud tuua välja detailplaneeringu seletuskirjas eraldi peatükina.

Algmaterjalidega on võimalik tutvuda Vormsi valla kantseleis või Vormsi valla kodulehel www.vormsi.ee avalik teave

http://avalik.amphora.ee/vormsivv/index.aspx?type=12&id=140726.

Vormsi Vallavalitsus