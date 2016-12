Metssead tuhnisid Palivere suusaraja üles (1)

Kristjan Kosk

Metssead tuhnisid üles osa Palivere suusarajast. Foto: Juhan Lukk

Täna öösel või hommikupoolikul olid metssead üles tuhninud umbes 100 meetrise lõigu Palivere suusarajast.

Rajameister Juhan Lukk selgitas, et ehkki praegu on lund vähe ja suustada ei saa, tuleb sigade kahjustus kiiresti likvideerida. Luki sõnul teeb selle aga keeruliseks asjaolu, et maapind on kohati külmunud ja kõva. „Raudrehaga tuleb songermaa tasandada,” ütles ta.