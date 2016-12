Lõuna-Läänemaa JK alustas ettevalmistust Eesti meistrivõistluste hooajaks

Jaanus Getreu

Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi noored jalgpallipoisid. Foto: Gren Noormets

Pühapäeval osalesid Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi U14 jalgpallipoisid Tallinnas, Eesti jalgpalliliidu sisehallis toimunud jalgpalliklubi FC Flora noorteturniiril Nike Cup. Ühtlasi algas selle turniiriga Lõuna-Läänemaa JK U14 poiste ettevalmistus viie kuu pärast algavateks 2017. aasta Eesti noorte meistrivõistlusteks.

2016. aasta meistrivõistluste lõpust on möödas seitse nädalat. Selle sisse on mahtunud poistel kolmenädalane puhkus ja hulk kvaliteetseid saalitreeninguid. Nüüd, novembrikuu viimasel pühapäeval heades tingimustes ja korraliku tasemega toimunud noorteturniir tähistas sellele võistkonnale uueks jalgpallihooajaks valmistumise algust.

Teadupärast on talveperioodil võimalik täisväljakul harjutada vaid kunstmurul. Kuid maapiirkondades tegutsevad noorteklubid, kes selliseid tingimusi ei oma, peavad otsima ja leidma turniire ning sõpruskohtumisi mujalt ja abi paluma oma partnerklubidelt. Saalitreeningutele lisaks on ka talveperioodil teatud eas alustada üliolulist harjutamist ka täismõõtmetega väljakutel, ehk siis tingimustes, millistes mängitakse Eesti meistrivõistluste mänge. Paljude klubide noorte treeningtöö toimubki tänu kunstmuruväljakutele aastaringselt õues.

Turniiri eesmärk täideti kuhjaga

Lõuna-Läänemaa JK U14 meeskonnas mängib 22 noorjalgpallurit. Poisse on Lõuna-Läänemaa kolmest koolist – Lihula gümnaasiumist, Virtsu koolist ja Metsküla algkoolist. Nike Cup noorteturniiril esindas klubi 17 poissi. Turniiri eesmärk oli kõikidele poistele anda võrdselt mänguaega, panna poiste silmad särama väga heades tingimustes toimuvast turniirist ning lasta poistel leida taas tunnetus suurel väljakul mängimisest. Kõik need kolm peamist eesmärki sai täidetud.

Turniirist võttis osa kaheksa võistkonda. Alagrupifaasis alistati Tallinna FC Flora II tulemusega 5:0. Kuid kaks 0:2 kaotust tuli vastu võtta nii Martin Reimi jalgpallikoolilt, kui ka Harju jalgpallikoolilt. Tulemustest tähtsam oli kõikidele poistele tagada võrdne mänguaeg ja mängitada poisse ka erinevatel positsioonidel. Vahetused tegime minutilise täpsusega, sellega tagasime kõigile noorjalgpalluritele võrdse mänguaja. Võidu kõrvale saadud kaks kaotust alagrupis viisid meid mängima kohtadele 5.-8. Tallinna FC Flora vastu suutsime teha päeva ilusama mängu ja võita 2:0. Ilusam mäng just sellepärast, et mängude statistikas kajastunud numbrid, löögid raami, nurgalöögid, löögid väravale karistusalast ja meie vastu tehtud vead, seda selgelt näitasid.

Muidugi oli kõige tähtsam laste emotsioon ja võitlustahe, mis igas mängus oli erinev, kuid seda aga numbritega ei mõõda. Viimases, 5.-6. koha kohtumises Pärnu JK Vapruse vastu tegi meeskond taas emotsionaalselt, tehniliselt, taktikaliselt ja füüsiliselt sellise mängu, mis tähistas 2:0 võitu. Viis head mängu, viies koht, kõikidele poistele hiilgav mängupraktika, see kõik oli vajalik ja tähtis ning oluline ettevalmistusosa uut meistrivõistluste hooaega silmas pidades.

Igal kuul, kuni aprillin, osaleb see võistkond erinevatel kunstmuruväljakutel toimuvatel turniiridel, või sõpruskohtumistel. Detsembris mängitakse Pärnus, Mai tänava kunstmurukattega väljakul sõprusmängud kahe Pärnu noorteklubiga. Väikesele maaklubile, kelle igapäevaseks harjutamiskohaks on väikene võimla, peab leidma lisaks muid võimalusi, et kuidagi sammu pidada linnaklubide eakaaslastega. Proovime ja üritame just sellisel moel uueks hooajaks valmistuda.

Tallinnas esindasid Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi Mart Mikiveer, Kardo Roosma, Randy Põld, Henry Põld, Marten Põld, Herman Reinmaa, Mihkel Sibul, Mario Reks, Andero Polberg, Virgo Vallik, Indrek Kivisalu, Siim Urb, Stefan-Lauri Mölder, Geron Noor, Hugo Noormets, Sander Sõber ja Karl Murumets.

Tulemas 18 Eesti meistrivõistluste hooaeg

Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi on 2017. aastal alustamas oma 18 Eesti noorte meistrivõistluste hooaega. Lõppenud aasta, ehk 17 meistrivõistluste hooajaga on klubi Eesti noorte meistrivõistlustel esindanud 38 võistkonda, umbes 600 noore sportlasega. Kindlasti on need väikese maaklubi, väikese maapiirkonna kohta uhked numbrid. Viimased aastad on klubi olnud meistrivõistlustel esindatud ühe, äärmisel juhul kahe võistkonnaga. Aga näiteks 10-15 aastat tagasi võimaldas laste arv välja panna lausa kolm eri vanuserühma gruppi. Kõik need aastad on klubi esindanud põhiliselt Lõuna-Läänemaa klubis treeninud ja selles klubis jalgpalluriks sirgunud noorsportlased.

Suuresti aastate lõikes on suuremat raskust kandnud Virtsu ja Lihula koolide lapsed. Kuid ka näiteks väikeste Lõuna-Läänemaa koolide, Vatla, Kõmsi, Metsküla, Tuudi, Kasari õpilased. Mõned neist koolidest on saanud juba ajalooks, mõni lähiajal selleks saamas. Kuid panus, mis nende koolide lapsed klubile jätnud, on hindamatu.

Oleme teadlikult töötanud selles suunas, et me tõesti oleme Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi. Kuid on ka aastaid, kui tugeva panuse andsid Taebla ja Martna noormehed ning Kullamaa neiud. Kuid ka nende väikekohtade lapsed käisid Lihulas treeningutel. Kõik lapsed on ühiselt aidanud edukalt kaasa ka väga tublile esinemisele riigi esivõistlustel. Kõige teravamas tipus on aastate jooksul klubil viis kohta esikuuikus ja kaks kohta esikümnes. Lisaks Eesti noorte meistrivõistluste pronks 2009. aastal tütarlaste B-klassis. See on korralik tulemus.

Hetkel treenib Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubis 70 noort. Nende hulgas Kõmsi Algkooli 15 lapseline lastegrupp.

