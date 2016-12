Kaljulaid ei osale kirikus riigijuhtidele mõeldud advendikontserdil

BNS

President Kersti Kaljulaid ei osale neljapäeva pärastlõunal Toomkirikus traditsioonilisel advendikontserdil, kuhu Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) peapiiskop Urmas Viilma on kutsutud valitsuse ja riigikogu liikmed, riigi võtmeisikud ning välisriikide saadikud.

“Riigipea sinna ei lähe, tean, et tal on päevakavas muud tegemised,” ütles presidendi pressiesindaja Taavi Linnamäe BNS-ile.

Viilma kutsus neljapäeval kell 16 riigi- ja ühiskonnategelased Tallinna Toomkirikusse kontsert-mõtisklusele ja sellele järgnevale vastuvõtule. Kutsutute seas on valitsuse ja riigikogu liikmed, välisriikide saadikud, riigiametite, mitmete omavalitsuste ja valitsusväliste organisatsioonide juhid, samuti partnerkirikute ja partnerorganisatsioonide esindajad. Presidendi kutsumist pole EELK kantselei poolt saadetud teates eraldi märgitud, kuid Viilmaa kinnitas BNS-ile, et ametisolev president, samuti kõik ametist lahkunud presidendid on olnud alati kutsutud.

Peapiiskop analüüsib oma traditsioonilises advendikõnes ühiskonnaelu protsesse ja sõnastab oma aastalõpusõnumi ühiskonda. Kutsutute seas on valitsuse ja riigikogu liikmeid, välisriikide saadikuid, riigiametite, mitmete omavalitsuste ja valitsusväliste organisatsioonide juhid, samuti partnerkirikute ja partnerorganisatsioonide esindajad.

President Kersti Kaljulaidi ja kiriku suhted sattusid meedia teravdatud tähelepanu alla, kui president keeldus ametissepühitsemise jumalateenistusest.