Haapsalu lauatenniseklubi avas koduhallis võiduarve

Kristjan Kosk

Haapsalu lauatenniseklubi mängib treener Heikki Sool (vasakul) võitis kindlalt oma vastaste. Foto: Arvo Tarmula

Esimest aastat kõrgliigas mängiv Haapsalu lauatenniseklubi on esimese ringi kohtumiste järel kaotanud kuuele ja võitnud üht konkurenti.

Lauatennise kõrgliigas kestab üks ring kaks päeva. Esimene mängupäev oli 15. oktoobril Viljandis ja teine esimese ringi mängupäev laupäeval Haapsalus. Pärast teise päeva mänge on kõik kõrgliigas mängivad klubid omavahel korra kohtunud. Praegu hoiab Haapsalu lauatenniseklubi liigatabelis seitsmendat kohta kaheksa punktiga.

Viljandis kaotas Haapsalu kõikidele vastastele, kuid laupäeval tuli koduhallis esimene võit.

Lauatennise kõrgliiga võistlussüsteemis lähevad omavahel vastamisi kahe klubi lauatennisistid. Esmalt peetakse kaks kohtumist paarismängus, pärast seda on võimalik pidada kuni kaheksa üksikmängu. Iga võit annab klubile punkti. Võidab see, kes kogub esimesena kuus punkti. Võit teise klubi üle annab liigatabelisse kaks, viik poolteist ja kaotus ühe punkti.

Saavad hakkama

Haapsalu lauatenniseklubi mängiv treener Heikki Sool tunnistas, et tulemus pole tegelikult üldse paha. „Ega me mingid peksupoisid ole,” ütles Sool sellele viidates, et kellelegi pole nulliga kaotatud ja kõigilt on punkte röövitud.

Haapsalu lauatenniseklubi meeskond võitis teisel mängupäeval Narva lauatenniseklubi Narovat tulemusega 6:2. Alustuseks võitsid Haapsalu klubi mehed Grigori Rementov ja Heikki Sool paarismängu. Mõni hetk hiljem tõi Vatla poiste tandem Aaro Õismets ja Toomas Vestli Haapsalu klubile teisegi paarismängu võidu.

Järgmistes üksikmängudes viis Rementov Haapsalu juba 3:0 ette. Ehkki Õismets kaotas järgmise kohtumise, suutis ta selle heastada teises üksikmängus, kus võitis kindlalt noort tulevikulootust Stanislav Strogovit. Samuti suutsid Narova lauatennisiste üksikmängudes võita Vestli ja Sool.

Haapsalu klubi tegutsemisega Narova vastu jäi Sool rahule, kuid järgmises kohtumises Rakvere spordiklubiga Pinx leidis Sool, et Haapsalu klubi noored mängumehed oleksid võinud otsustavamalt mängida. Ehkki Õismets ja Vestli võitsid paarismängu, kaotas Vestli mõlemad üksikmängu kohtumised. Õismets võitis ühe, kuid teise kaotas.

Haapsalut hoidis pinnal Rementov, kes võitis mõlemad üksikmängud. „Seisult 4:5 pidin mina, veteran, minema pidama otsustavat kohtumist,” kurjustas Sool. Suurte kogemustega Soolal ei õnnestunud aga endast ligi pool sajandit nooremat Krister Erik Etulaidi üle mängida. See tähendas aga Haapsalule 4:6 kaotust.

Kolmandas laupäevases kohtumises kaotas Haapsalu lauatenniseklubi punktidega 3:6 Mustvee lauatenniseklubile. Ühe punkti tõid Haapsalule paarismängus Õismets-Vestli. Üksikmängus suutsid korra oma vastast võita Rementov ja Vestli. Ülejäänud kohtumised lõppesid kaotusega.

Edukad Õismets-Vestli

Esimesel mängupäeval, mis peeti 15. oktoobril Viljandis, näitas Haapsalu lauatenniseklubi südit mängu, kuid kokkuvõttes ei suudetud ühtegi klubi võita. Kõige napimalt läks Viljandi lauatenniseklubi Sakala vastu, kellele jäädi 4:6 alla. Stsenaarium oli samasugune nagu Rakvere spordiklubi Pinx vastu, kus Sool läks otsustavale kohtumisele seisult 4:5. Rainer Valo Viljandist mängis Soola kindlalt 0:3 üle.

Küll aga on kõrgliigas hea koostööga silma jäänud Õismetsa ja Vestli paarismäng. Seitsmest paarismängust on Vatla poisid kaotanud ainult ühe. Kõrgliiga võitja selgub tuleva aasta 22. aprillil. Enne seda kohtuvad kõik klubid omavahel veel ühe korra.