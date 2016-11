Ridala volikogu esimees kirjutas bussipeatuse valgustamise pärast arupärimise (1)

Tarmo Õuemaa

Ridala volikogu esimees Olev Peetris otsis abi volikogust, et pesta endalt maha kahtlus oma kodubussipeatuse eelisjärjekorras valgustada laskmises.

Ridala vallavalitsus laskis paigaldada tänavavalgustusposti Kitse bussipeatusesse, mille lähistel elab Olev Peetris. Peetrise sõnul on naaberkülade inimesed nüüd pahased, sest ümberkaudsetesse peatustesse, mida ometi kasutab rohkem rahvast, ei ole valgusteid pandud. Inimesed kahtlustavad, et Kitse peatus sai valgustuse, sest selle lähedal elab volikogu esimees.

Ridala vallavalitsuse majandusnõunik Ailar Ladva selgitas, et valgusteid paigaldatakse etapiti. „Tänavu valgustasime kaks bussipeatust, sest neist kahest piirkonnast oli valda tulnud kirjalik taotlus. Järgmistesse peatustesse jõuame tuleval aastal, korraga kõigi peatuste valgustamiseks ei ole eelarves raha,” ütles ta.

Olev Peetrise kiri:

„Minu poole pöördus grupp Viigardi, Kolila, Liivaküla, Saanika ja Lõbe küla elanikke küsimusega. Tsiteerin: „Miks paigaldati Kitse bussipeatusesse tänavavalgustus post. Kas seepärast, et seal elab volikogu esimees? Kitse bussipeatusest ei ole hommikuti kordagi keegi bussi peale tulnud.” tsitaadi lõpp.

Tean, et tänavavalgustuse asja ajasid meie aktiivsed noored ja selle posti paigaldamisega ei ole minu persooniga mingit seost. Inimestele on seda selgitada aga keeruline, seda enam et Kitse bussipeatuses on reisijaid tõesti väga harva. Samas kui Viigardi ja Ridala peatuses on rahvast igal hommikul.

Tekib tõesti õigustatud küsimus, et miks ei pauigaldatud tänavavalgustuse poste Viigardi ja Ridala bussipeatustesse kus igal hommikul on ka reaalsed bussi ootajad ja bussiga sõitjad? Arupärimisele ootan kirjalikku selgitust ja loodan, et enne kui posti otsa valgusti pannakse on postid paigaldatud ka Viigardi ja Ridala bussipeatustesse ja soovitavalt mõlemale suunale. Siis on üks valgustite paigaldamine.”

Kitse peatus. Fotod: Urmas Lauri