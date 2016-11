PRIA kinnitas otsetoetuste määrad

Toimetanud Tarmo Õuemaa

Põllumajanduse registrite ja informatsiooni amet PRIA kinnitas 2016. aastal taotletud pindala- ja loomatoetuste väljamaksmiseks otsetoetuste ühikumäärad ning plaanib kaheksat liiki otsetoetused valdavalt detsembrikuu jooksul välja maksta.

Otsused koostab PRIA 12. detsembriks, pärast mida makstakse toetused valdavalt detsembrikuu jooksul välja. Kokku on Euroopa Komisjon eraldanud Eesti riigile 2016 otsetoetuste maksmiseks 114,56 miljonit eurot ja ette näinud ka selle jaotuse toetusliikide lõikes. Ühikumäärade kinnitamisel võtab PRIA lisaks eelarvele arvesse taotluste menetlemise põhjal kindlakstehtud ühikuid ja mitmesuguste kontrollide tulemusi.

Otsetoetuste osakonna juhataja Andrus Rahnu hinnangul on taotlejad hakanud uute toetuste ja nõuete sisust varasemast paremini aru saama ja neid järgima. „See tähendab, et rikkumisi ja nende tõttu tehtavaid toetuse vähendamisi on varasemast vähem.

Taotlejatele oli abi ka juba taotluse täitmise ajal e-PRIAs antavatest teavitustest võimalike vigade kohta. Pindalatoetuste ületaotlemise korral oli esmakordselt võimalus teatud aja jooksul pärast taotlemist taotlusalust pinda korrigeerida ilma rahalise sanktsioonita,“ ütles Rahnu.

Lisaks saavad aasta lõpus toetuse kätte väikepõllumajandustootjad. Nende toetussumma arvutamiseks ei ole eraldi ühikumäära. Toetus arvutatakse igale taotlejale tema taotletud otsetoetuste kindlakstehtud ühikute hulga ja kehtestatud ühikumäärade alusel, kuid kokku mitte rohkem kui 1250 eurot.

Toetused laekuvad põllumeestele ja loomapidajatele liigiti eraldi makseülekannetega ja summadena, millest on eelnevalt tehtud vajalikud mahaarvamised. Infot kinnitatud otsuse sisu kohta näeb iga taotleja enda kohta e-PRIAst. Samuti näeb igaüks e-PRIAst oma toetuse laekumise eeldatavat kuupäeva niipea, kui makseotsus on koostatud ja riigikassale edastatud.