Pagulased Eestis – temaatika, kus halle varjundeid rohkem kui 50

Lemmi Kann

Kert Valdaru sisekaitseakadeemiast rõhutas, et rändekriis ei ole must-valge teema, mida saab lihtsate vahenditega lahendada. Foto: Arvo Tarmula

Kolmapäeva hommikul kogunesid Uuemõisa lossi Valgesse saali Haapsalu ja Läänemaa omavalitsus- ja koolijuhid ning sotsiaaltöötajad, et leida koos ministeeriumidega vastuseid küsimustele, mis puudutavad Haapsallu elama paigutatud pagulasperesid.

Kahe viimase nädala jooksul on sisekaitseakadeemia, siseministeeriumi, sotsiaalministeeriumi, haridus- ja teadusministeeriumi ametnikud ning pagulastega tegelevate mittetulundusühingute töötajad tiirutanud mööda maakondi, et läbi viia teabepäev „Toimetulek rändeajastul: Rahvusvahelise kaitse valdkond ja kohalik tasand“. Eesmärgiks on seatud anda kohalikele omavalitsustele ülevaade, mis on rahvusvahelise kaitse valdkonnas viimase aasta jooksul toimunud ja vastata pagulastega seotud küsimustele.

„Aasta jooksul oleme Eestis rändeteemal tublisti targemaks saanud ja meil on tekkinud uusi kogemusi, mida kohalike omavalitsustega jagada. Samas on inimestel rahvusvahelise kaitse saajate kohta veel palju küsimusi, mis vajavad arutamist, neile püüame teabepäevadel koos ekspertide ja ministeeriumite töötajatega vastused leida,“ rääkis teabepäevade korraldaja, sisekaitseakadeemia rändespetsialist Kert Valdaru.

Kui eelmisel aastal korraldatud analoogsel teabepäeval põhinesid ettekanded ja jutud puhtalt vaid teoorial ja teiste riikide kogemusel, siis nüüd on pagulased reaalselt siin ning nii ministeeriumide ametnikel kui ka kohalikel omavalitsustel esimesed kogemused ja ka vitsad käes. „Mulle tundus, et peame eelmisel aastal alustatut jätkama,“ põhjendas Valdaru seekordse teabepäevade sarja organiseerimist.

"Ränne ei ole mitte kunagi must-valge temaatika – siin on väga palju pooltoone. Rändes on halle varjundeid raudselt rohkem kui 50," sedastas ta.

Eestis elavad pagulased kiidavad Haapsalut

Uuemõisa loss Ridala vallas Haapsalu külje all oli teavitustuuri viimane punkt. Valdaru teatas muuhulgas, et lisaks ministeeriumidele tuuakse Haapsalut pagulastega tegelemise kontekstis positiivse näitena esile ka Eestis elavate pagulaste endi seas. Nimelt teatas ühes teises linnas elava pagulaseperekonna pea, et Haapsalu olevat see koht, kus asjaga tegeletakse põhjalikult ja nii nagu peab. Valdaru märkis, et kõige muu kõrval näitab see, et Eesti eri paigus elavad pagulased suhtlevad omavahel ja on üksteise saatuse ning elu-oluga kursis.

Valdaru andis ülevaate rändekriisi aasta jooksul toimunud arengutest ja välisministeeriumi esindaja rääkis, mida on tehtud selle lahendamiseks ning milline roll on kõiges selles Eestil.

Siseministeeriumi esindaja tutvustas Euroopa Liidu varjupaikadesüsteemi tulevikku, kaitsepolitsei esindaja kaardistas pagulastega seotud julgeoleku küsimused ja rääkis, kuidas kapo pagulaste taustakontrolli teeb, mille alusel otsustatakse, kas Eesti võtab konkreetsed inimesed vastu või mitte.

Pagulastega seotud tegevustest ja kogemustest ning lahendamist vajavatest küsimustest rääkisid oma valdkonnapõhiselt ka sotsiaalministeeriumi ning haridusministeeriumi esindajad.

Nenditi, et Haapsalu haridus- ja sotsiaaltöötajad on teemaga nii hästi kursis, et võiksid juba ise seda sorti loenguid pidada – Haapsalu on vastu võtnud kolm pagulasperet. Merit Vellemäe sotsiaalministeeriumist ütles, et praegust pilti vaadates on selge, et väikestes linnades võetakse pagulasperesid palju paremini vastu kui suurtes.

Lahati ka islamimaadest saabunud põgenike kultuurilisi ja religioosseid tõekspidamisi ning kombeid, mida kristlikus maailmas tihtipeale tõlgedada ei osata ning mis omakorda võõrasse kultuuriruumi sattudes võimenduda võivad, kui ühiskonnaga kontakti ei leita.

MTÜ Pagula tegevjuht Innar Mäesalu kiitis Haapsalu linnavalitsust, kes on algusest peale pagulaste vastuvõtmise ja integreerimisprotsessiga kaasa tulnud. „Ma tahan neid selle eest tänada.“

Mäesalu meenutas Pagula loomist ja tsiteeris selle asutajat, ärimees Koit Uusi, kes sõnastas visiooni loodavast mittetulundusühingust: kui riik on nagu rong, mis liigub ainult sirgjoonelisest jaamast jaama, siis kohalik omavalitsus on nagu liinibuss, mis teeb tee peal haake sisse, aga Pagula peab olema nagu takso – paindlik ja tegema seda, mida olukord nõuab.

Kapo sõnum – andke infot

Kaitsepolitsei esindaja rõhutas, et kõige selle juures on väga oluline koostöö kõikide osapoolte vahel.

„Koostöö kohaliku omavalitsuse, politsei ja pagulasorganisatsioonide vahel on väga tähtis, et oleks toimiv võrgustik, kus kõik räägiksid kõigiga ja aitaksid üksteist selles meie kõigi jaoks keerulises ja uudses olukorras,“ rõhutas ta, viidates hiljutisele perevägivallale ühes pagulasperedest.

Kõigiga rääkimise punkt kehtib kapo esindaja sõnul ka kõigile nö tavalistele inimestele. „Kui keegi märkab või kõhutunne ütleb, et vist on mingi jama, tuleks sellest kindlasti kas meile, politseile või kohalikule omavalitsusele teada anda ja mitte mõelda, et see on „koputamine“. Võib-olla aitab teie tähelepanek mõne õnnetuse ära hoida,“ selgitas ta ja lisas, et nimekirja võimalikest ohusignaalidest ei ole olemas, küll aga on abiks igaühe enda kriitiline meel ja mõtlemine.