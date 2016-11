Lutaku lasketiir jääb esialgu suletuks

Tarmo Õuemaa

Avo Ratasel on kogemusi õues vilisevate kuulidega. Foto: Urmas Lauri

Silmal asuva Lutaku lasketiir vajab korralikku geodeetilist mõõdistamist, leiab tiiru üle vaadanud ekspert. Praegu on laskmine tiirus peatatud ja käib remont.

„Käisime kaitseliidu eksperdi, politsei ja lasketiirupidajatega kohapeal ja vaatasime tiiru üle,” ütles Ridala vallavanem Helen Koppa. „Leidsime, et tuleb teha korralik geodeetiline mõõdistamine ja vaadata siis joonistelt, kas kaldenurgad ja muu selline on nõuetekohane.”

„Visuaalselt oli kohe näha, et vallidele on vaja uut katet, et kuulid sealt rikošetti ei saaks,” lisas ta.

Koppa sõnul on tiiru kasutajate ja maaomanikega kokkulepe, et lasketiirus uuesti enne laskma ei hakata, kui ohutus tagatud. „Meie huvi pole mitte tiir kinni panna, vaid tagada ohutus,” ütles ta.

Lasketiiru haldaja Aarne Taal ütles, et tiiru uuendamine käib. „Võtsime vana kuulipüüdja juba maha ja teeme uue, teistsuguse. Kuulipüüdmisvalli toome märklauale lähemale, täna tuli juba kopp,” ütles ta.

„Ükskõik mis muu siit välja läheb, ükski kuul enam küll mitte,” lubas Aarne Taal.

Taal ei teadnud öelda, millal tiir korda saab. „See oleneb talvest,” sõnas ta.

Politsei peatas Lutaku lasketiiru kasutamise septembris pärast seda, kui jahilaskurite võistluse ajal lendas püssikuul väidetavalt tiirust välja üle elumaja õue. Tiir pidi jääma suletuks vähemalt nii kauaks, kuni ekspert on selle ohutuks tunnistanud.

