Lääne Elu paberleht neljapäeval, 1. detsembril

Lemmi Kann

Kergliiklustee võib talu kaevust ilma jätta

Lääne-Nigula valla Rannapõlde talu elanikud Marek Laht ja Helina Paas kardavad, et planeeritava kergliiklustee ehitus võib nende majapidamise jätta kaevuveeta.

Ehkki planeeritav kergliiklustee otse üle kaevu ei läheks, kardavad nad, et vanadest maakividest laotud salvkaev variseb teetöömasinate tekitatud vibratsiooni tõttu sisse. Paas saatis vallavalitsusele kirja, milles infomeeris kaevu olemasolust. Paasi pani imestama, et esialgsel kergliiklustee joonisel, millega nemad tutvuda said, ei olnud kaevu üldse märgitud.

Vikerkaare lasteaiast saab elektritootja

Vikerkaare lasteaed Haapsalus hakkab tulevikus müüma elektrit Imatra Elektrile, olles maakonna üks suuremaid päikeseenergiast elektri tootjaid.