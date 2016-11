Iloni imedemaa pakub lastele tantsulavastust ja jõulunäitust

Toimetanud Tarmo Õuemaa

Detsembrikuus Iloni imedemaal toimuva jõuluprogrammi raames esietendub Triin Reemanni (pildil) lühike tantsulavastus „Kadunud jõululood“. Lisaks saab näha Rootsi jõulutraditsioone tutvustavaid näitusi.

Spetsiaalselt Iloni Imedemaa jaoks loodud väike tantsulavastus räägib sellest, kuidas salapärasel moel lähevad jõulueelsel ajal kaduma Astrid Lindgreni “Bullerby laste” raamatust pärit jõulujutud. Tantsukeele võluväe ja laste abiga püütakse lood uuesti üles leida. Lavastus on lustlik ja lapsemeelne süntees Ilon Wiklandi illustratsioonidest ja Triin Reemanni koreograafiast. Teksti, piltide ja visuaalse ning tunnetusliku kehakeele kaudu antakse lastele edasi ehedat jõulumeeleolu.

Sel suvel Läänemaale elama tulnud tantsuõpetaja Triin Reemanni sõnul peab ta oluliseks lastele tutvustada just abstraktset ja kujutlusvõimele ruumi andvat etenduse keelt. „See on lapsele hea võimalus näha ja kogeda kunstivormi, mis ei kujuta üks ühele loo jutustamist, vaid suunab teda nägema avaramalt.”

Lisaks tantsuetendusele saavad lapsed jõuluprogrammi raames osa otsimismängust ning meisterdada jõuluehteid. Näha saab ka jõuluhõngulist nukumaja sisutuse näitust "Jõulud Smallandis. Väikeste asjade näitus." Käsitööna valminud esemed on näitusele välja pannud kodumaine ettevõte Smalland. Esemete valmistamisel on kasutatud naturaalseid materjale: kase- ja männipuitu, vineeri ning linast ja puuvillast kangast. Veel on Iloni imedemaa teisele korrusele välja pandud Rootsi jõulutraditsioone tutvustav näitus.

Lisaks lasteaia- ja kooligruppidele ning asutuste laste jõulupidudele saavad programmist osa ka kõik teised huvilised. 10., 11. ja 18. detsembril kell 12.00 on Iloni Imedemaale jõulumeeleolu otsima oodatud just pered. Piletid (6 eurot inimese kohta) on juba praegu saadaval Iloni Imedemaa kassas.

Jõuluprogrammi toetavad Eesti Kultuurkapital ja Haapsalu linn.