Haapsallu tulevad suvel Bonnie Tyler, Suzi Quatro ja Procol Harumi hing (1)

Toimetanud Tarmo Õuemaa

Haapsalus peetakse 28.-29. juulil rokkmuusika festival “Rock In Haapsalu 2017”, kuhu on esinema lubanud tulla sellised rokimaailma saurused, nagu Procol Harumi asutaja Gary Brooker, Bonnie Tyler (pildil), Paul Young ja Suzi Quatro.

Peale maailmastaaride astuvad lavale Lea Dali Lion (EST), Tõnis Mägi ja Ivo Linna ning esitusi saadavad sümfooniaorkester, Haapsalu kammerkoor ja Raul Vaigla bänd.

Suzi Quatro

Susan Kay “Suzi” Quatro (sünd. 3. juunil 1950) on Briti-Ameerika laulja-laulukirjutaja, basskitarrist ja näitleja. Ta on esimene naisbasskitarrist, kes on saavutanud omal alal ülemaailmse kuulsuse. 70-ndate aastate hitid “If you Can’t Give me Love”, “She’s in love with you”, “I’ve never been in love” jpt tagasid tee tuntusele. 1979. saavutas tema duett "Stumblin" koos Chris Normanniga 4 positsiooni USA edetabelis ja oli tema ainus number üks hitt Austraalias. 1973 andis Quatro välja omanimelise debüütalbumi. Sellest ajast alates on ta välja andnud viisteist stuudioalbumit, kümme kompileeritud albumit ja ühe live albumi. Tema soolohittide hulka kuuuvad "Can The Can", "48 Crash", "Daytona Demon", "Devil Gate Drive" ja "Teie Mamma ei meeldi mulle". 80-ndatel tähelend jätkus. 2011 andis Quatro välja oma 15. stuudioalbumi “In the Spotlight”. Tänaseks on Quatro müünud üle 50 miljoni albumi ja jätkab aktiivselt live esinemistega kõikjal maailmas.

Bonnie Tyler

Bonnie Tyler (sündinud Gaynor Hopkins, 8. juunil 1951) on Walesi laulja, tuntud oma omanäolise käheda hääle poolest. Tyleri esimene album „The World Starts Tonight“ ilmus 1977 aastal. Tema läbilöögisingliks sai „Lost in France“ samalt albumilt. Järgmisel aastal ilmunud singel „It´s A Heartache“ vallutas edetabelite tipud nii Euroopas kui ka Ameerikas. 80-ndatel tõus tippu jätkus kui ilmusid singlid unustamatute hittidega „Total Eclipse Of The Heart“ ja „Holding Out For A Hero“. Ta oli üliedukas Euroopas 1990. aastatel koos Dieter Bohleniga, kes kirjutas ja produtseeris tema hiti "Bitterblue". Bonnie Tyler´i viimane album „Rocks And Honey“ ilmus 2013. aastal, mille tuntuim singel on „Believe In Me“. Selle looga esindas ta Suurbritanniat 2013.aasta Eurovisioni lauluvõistlusel ning saavutas 19. koha. Nii "It’s a Heartache" ja "Total Eclipse of the Heart" on ühed kõigi aegade enimmüüdumaid singleid, kumbki on müünud üle kuue miljoni. Tema töö on toonud paljude muude auhindade hulgas talle kolm Grammy ja kolm Brit Awardsi nominatsiooni.

Paul Young

Paul Young (sündinud 17. jaanuar 1956) on Inglise laulja, laulukirjutaja ja muusik. Ta on üks üheksakümnendate huvitavamaid vokaaltalente, kes on valitsenud muusikaedetabeleid korduvalt .Tema muusikukarjäär algas bändiga "Kool Kat & The Kool Kats" . 1979 moodustas ta bändi Q Tips. kellega anti 700 kontserti 3 aastat jooksul kuni 1982. aastal alustas Young soolokarjääri. Tema cover Marvin Gaye loole "Wherever I Lay My Hat" saavutas inglise edetabelites 1 positsiooni aastal 1983, millele koheselt järgnes album "No Parlez" millega ta saavutas ülemaailmse edu. Tema pehme hingeline hääl kuulus žanri, mida nimetatakse "blue-eyed soul". 1985 Brit Awards’il, sai Young parima meesartisti auhinna. "Every Time You Go Away" jõudis number üheks USA’s aastal 1985 ja võitis parima Briti Video 1986. aastal Brit Awards’il.

Ta jäi Top 10’sse ka oma järgmiste hit singlitega “Come Back and Stay”, “Love Of The Common People”. Unustamatu on ka “Senza Una Donna” duett koos Zuccheroga. Paul Young tuleb Eestisse üldse esmakordselt.

Gary Brooker / Procol Harum

Gary Brooker (sündinud 29. mail 1945) on inglise laulja, laulukirjutaja, pianist ja ansambli Procol Harum asutaja ja laulja. Gary Brooker ja rockmuusika on lahutamatud juba 50-ndate lõpust saati, kui tema juhitud rütm&bluus bänd "The Paramounts " esimest korda avalikkuse ette astus . 1964 . aastal õnnestus bändil oma versiooniga “The Coasters i" hitist "Poison Ivy" Inglise müügitabelite esimese neljakümne hulka jõuda.

Mõned aastad hiljem kohtus Brooker Keith Reidiga. Sellest ajast saadik on duol olnud bänd nimega "Procol Harum". 1967. aasta algul kirjutasid sõbrad Bachi loomingust inspireerituna laulu "A Whiter Shade of Pale". Brookeri soulilaulja häälega lauldud lugu tõusis samal sügisel Inglise edetabelis esimeseks ja Ameerikas viiendaks. Kuue nädalaga müüdi üle 600 000 plaadi. Eduga kaasnenud pingele aga ei pidanud noored vastu ja bänd lagunes.

Brooker ja Reid jätkasid uue koosseisuga. Järgnesid hitid: "Homburg", "A Salty Dog", "Conquistador" ja"Pandora's Box" mis tõusid üle maailma edetabelitesse ning kuuluvad täna raudselt rockiklassikasse.

Kokku ilmus bändilt kümmekond kauamängivat, neist viimane "Something Magic" 1977. aastal, peale mida bänd läks laiali. Brooker aga alustas iseseisvat karjääri.

1991. aastal kutsus Brooker stuudiosse vanad sõbrad Keith Reidi, bändi algkoosseisu klahvpillimängija Matthew Fisheri ja kitarrist Robin Troweri ning “Procol Harumi" alt anti välja album “The Prodigal Stranger".

Gary Brooker jätkab live esinemistega kõikjal maailmas nii soolo esinemistega, mida saadab sümfooniaorkester kui ka “Procol Harumiga”. 14. juunil 2003 nimetati ta Briti kuninganna sünnipäeva puhul Order of British Empire liikmeks, tunnustades tema tegutsemist heategevuses.