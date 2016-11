Euroraha saanud Läänemaa sadam selgus fotofinišiga

Tarmo Õuemaa



Margus Medell. Foto: Urmas Lauri

Neljast euroraha taotlenud Läänemaa kalasadamast jagus raha vaid ühele. Võitja ja viimaseks jäänud projekti hinnete vahe oli 0,11 punkti.

Lääne Elu andmeil sai raha Noarootsi vallas asuv Hara sadam.

„See oli fotofiniš,” ütles Läänemaa rannakalanduse seltsi tegevjuht Margus Medell. „Nii väiksed vahed tähendavad, et projektid olid peaaegu võrdsed.”

Parimat sadamaprojekti hindas komisjon 4,54 punktiga, neljandaks jäänud sadam sai 4,43 punkti.

Kalasadamate arendamise tegevussuunda oli esitatud neli taotlust kokku 792 295 eurole, jagada oli 202 941 eurot. Taotlus esitati Nõva, Hara, Topu ja Virtsu sadama arendamiseks.

Margus Medell ütles, et kalandusturu korraldamise seadus keelab rahastatud projekte avalikustamast enne, kui PRIA ei ole neid heaks kiitnud. „Võin öelda, et raha sai Põhja-Läänemaa sadam ja minu arust otsustas see, kellel on kõige rohkem kasutajaid,” sõnas ta.

Suur tung oli eurorahale ka majandustegevuse mitmekesistamise teljes, kuhu esitati 16 taotlust kokku 352 567 eurole, jagati aga ligikaudu 180 000 eurot kuue projekti vahel.

Raha said näiteks pilliroo korjamise ja rookatuste tegemise, väikelaevade hoolduse ja püüniseehitusega seotud projektid. „Viimasena sai raha projekt väikelaeva tõstuki soetamiseks,” ütles Medell.

„Huvitav trend on, et hindamiskomisjon on hakanud eelistama tõsiseid kalureid,” lisas ta.

Kalandustoodete töötlemise ja otseturustamise telge esitati kaheksa taotlust summas 201 826 eurot, toetusraha teljes oli jagada 202 941 eurot. Medelli sõnul said kõik esitatud projektid raha. „Taheti raha kalapoe avamiseks – saadi; taheti külmikveokeid ja külmkambreid – saadi. Midagi väga innovaatilist justkui ei ole, aga kõik on väga vajalik,” ütles ta.

Kudealade taastamise ja kalandus- ning merendustraditsioonide edendamise telge ei esitatud ühtegi taotlust.

Järgmine taotlusvoor avaneb tuleval aastal ja kavas on jagada umbes samasugune rahaports kui tänavu. „Nendes telgedes, kuhu projekte ei tulnud, kandub jagamata raha tulevasse aastasse,” ütles Medell.

Ühtekokku on Läänemaa rannakalanduse seltsil 2019. aastani euroraha jagada 2,245 miljonit eurot.