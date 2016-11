ETV2: Minu Noarootsi. Laine

Toimetanud Urmas Lauri

Laine Belovas. Foto: ETV2 ekraanitõmmis

ETV2 näitab teisipäeva õhtuti "Minu Noarootsi" filme. Eile alustati Laine looga.

Laine on Noarootsi Gümnaasiumi direktor. Võiks öelda, et aastakümnete jooksul teatakse Noarootsit just tänu gümnaasiumile ja selle säravale juhile. Laine saabus Noarootsi juhuse tahtel ja seoses sellega muutus ka tema elu.

"Minu Noatootsi" filmid on ETV2 eetris teisipäeviti kl 20.50.

Videot saab vaadata siit.