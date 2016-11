ERR: Lihula ja Hanila saavad Pärnumaa osaks (2)

Toimetanud Urmas Lauri

Lihula vallavanem Varje Ojala-Toos. Foto: Urmas Lauri

Kaks Läänemaa omavalitsust, Lihula ja Hanila, saavad järgmisel aastal Pärnumaa osaks, vahendas ERRi uudisteportaal.

Valdades toimunud rahvahääletusel toetati Lihula, Hanila, Koonga ja Varbla ühinemist Pärnu maakonda kuuluvaks Lääneranna vallaks, vahendas "Aktuaalne kaamera". Lihula ja Hanila on kaalunud võimalust liituda oma Pärnumaal asuvate naabritega juba alates 2014. aastast.

"Selle piirkonna jaoks on leitud kõige parem lahendus, sest need neli valda, kes on ühinemas Lääneranna vallaks, on sarnased, siin on suur hajaasustus, meil on sarnased probleemid lahendada, meil on hästi suur ühisosa," rääkis Lihula vallavanem Varje Ojala-Toos.