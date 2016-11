Ene Pajula: kas ühineda või mitte, selles on küsimus

Kas keegi mäletab, kui kaua on räägitud, et omavalitsused on liiga väikesed? Ehk juba sellest ajast, kui külanõukogud otsustati valdadeks ümber nimetada?

Mina mäletan, et selle üle arutleti juba 1990ndate alguses. Külanõukogud olid armetud: esimees, sekretär ja kalmistuvaht. Mõnel külanõukogul oli isegi auto, Pürksi külanõukogul näiteks tumesinine sapikas. (Nooremaile inimestele: nii kutsuti Zaporožetsit, mille väiksem versioon kandis ka maanteemuhu ja moderniseeritum seljakoti nime.)

Külanõukogu esimehed valiti muidugi täiesti demokraatlikult, mis sest, et valida oli vaid üks kandidaat, aga valimisprotsent oli see-eest 99,9. Külanõukogus registreeriti sünde ja surmasid. Külanõukogud andsid välja tõendeid, mille abil sai taotleda piiritsooniluba.

Ometi ei saa öelda, et vallavalitsused poleks toime tulnud. Kas keegi on kokku arvanud, kui palju ressurssi on pandud koolimajadesse, mis on juba tühjaks jäänud või varsti jäävad? Kool on olnud päästerõngas, millest on omavalitsused küünte ja hammastega kinni hoidnud põhjusel, et kui kool kaob, siis kaob ka kohalik elu. Selles on olnud oma iva, kuigi enamasti on enne nappinud lapsi ja alles siis on kinni pandud kool.

Selles valguses tuleb küll ketserlik mõte, et suuremad vallad või ka tsentraliseeritum otsustussüsteem oleks võib-olla olnud parem mõte. Nagu tervishoius. Kas keegi kujutaks ette, et meil oleksid ikka veel alles tillukesed külahaiglad, nagu oli näiteks Kullamaal. Vallavalitsus poleks haiglast mingi hinna eest loobunud, kuigi seal raviti haigusi vaid aspiriini ja välispidiseid briljantrohelisega? Palun vabandust pisut kohatu võrdluse pärast, aga hariduses kipub see vahel nii olemagi. Öeldakse, et kool peab olema kodu lähedal. Jutt jumala õige, aga kas keegi oskaks seletada, miks näiteks Viimsi elanikud viivad isegi oma väikesed, 7aastased Tallinna kesklinna koolidesse, kuigi see on kodunt 15 kilomeetri kaugusel, koolibuss ei käi ja ka üle õue on kool? Nii et kui kooli peetakse heaks, ei hooli keegi vahemaadest.

Mis võiks olla praegu Ridala inimeste hirm Haapsaluga liitumise ees?

Kuidagi kummaline tundub Ridala eelmise vallavanema Toomas Schmidti võidurõõm selle üle, et Ridala võib siiski ühinemisele Haapsaluga „ei!” öelda. Ainus põhjus selleks on omaaegne valimislubadus, et kui rahvas hääletab ühinemise vastu, siis volikogu liikmeks valitud isikud hääletavad samuti vastu. Tõepoolest, 313 Ridala valla elanikku 3343st on võtnud vaevaks hääletada, ja neist 160 hääletas liitumise vastu. Kas umbes viis protsenti elanikest ongi rahva enamus? Praegu tundub küll nii, et enamik vallarahvast pidas ühinemist otsustatud asjaks. Kas tõesti oli selle 300 ühinemisvastase hulgas, kes väidetavalt Schmidtile kirju saatsid, ka need lapsevanemad, kelle järeltulijad käivad Haapsalus koolis? Neid on päris arvukalt, sest praegu käib Haapsalu linna koolides Ridala valla lapsi tervelt ühe põhikooli jagu, 120, Haapsalu lasteaedades aga ligi 60. Kolmandik Ridala valla lastest. Kas ühinemise vastu on ka 640 Ridala valla pensionäri, kes saaksid Haapsalu linnaliinibussides, mis sõidavad Uuemõisast Rohukülani, tasuta sõidu õiguse. Vaevalt et Ridala pensioniealistel on midagi selle vastu, et käia Haapsalu veekeskuses sooduspiletiga. Isegi vana-aastat on paljud Haapsalu lähema ümbruse inimesed käinud ära saatmas Haapsalu jõulukuuse all, sest Ridalas pole olnud kuskil käia. Vallamaja asukohtki Haapsalus on paljudele Ridala elanikele soodsam kui Uuemõisas.

See, et inimesed on oma vallas kinni, on ju ka arusaadav. Veel on elus palju neid, kes mäletavad kolhooside massilist liitmist 1970ndail ja sellele järgnenud ääremaastumist. Iga uue suure kolhoosi keskusse ehitati oma Mustamäe ja kaugemal asuvad külad tühjenesid. Aga ajad on ju muutunud. Praegu kolivad Ridala valda elama pigem haapsallased, sest linnas pole vabu ehituskrunte, aga see on ka ainus rosin, mida Haapsalul ühinemisest võita on. Niikuinii arvavad kõik, et Uuemõisa, Valgevälja, Paralepa ja Kiltsi ongi Haapsalu linnaosad. Haapsalu ja Ridala on mitmekülgselt läbi põimunud ametliku ühinemislepingutagi.

Mille poolest oleks üksijäämine Ridala vallale märkimisväärne võit? Kui see valimislubaduste hulka võeti, pidi ju olema ka mõni ratsionaalne põhjendus? Milline? Seda, et vallal oleks võimalik kindlameelselt omaette jääda, ju ei juhtu. Kuskile liidetakse niikuinii, aga ühinemisrahast jäädakse ilma. Mis tähendab, et mitte ainult Ridala seltsimajad, teed ja tänavavalgustus ei jää rahastamata, vaid veelgi tähtsam küsimus on, kas naabriga ühinetakse sõprade või vaenlastena.

Paraku on viimasel ajal tavaline, nii Donald Trumpi kui ka meie oma Keskerakonna puhul, et põhjust palvetada on pigem selle eest, et mõned valimislubadused täitmata jääks, mitte et neid iga hinna eest täidetaks.

Ene Pajula, kolumnist