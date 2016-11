Eesti Ekspress: ainulaadne härra Tatar

Toimetanud Tarmo Õuemaa

Hillar Tatar. Foto Tiiu Kammiste

Eesti Ekspressi reportaažimeister Madis Jürgen portreteerib värskes lehes äsja 80-aastaseks saanud Haapsalu kunstnikku ja kunstiõpetajat Hillar Tatart.

„Olin Ameerikas ja üks sugulane viis mu Kostabi juurde – et äkki antakse tööd.

Kõigepealt tuli teha proovitöö. Ma maalisin pildi ühte serva New Yorgi tornid ja teise serva Tallinna tornid, ühendasin need köiega. Ja ühe vana foto järgi joonistasin köiele Kostabi ema Rita, kes turnis Tallinnast New Yorki, võimlemistrikoo seljas. Ta oli noorest peast võimleja. Ja Kostabi hõiskas – „very nice!“,“ kirjeldab Tatar, kuidas ta sattud 1991. aastal tööle Kalev Mark Kostabi juurde.