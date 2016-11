Alates 1. detsembrist tuleb sõidukitel kasutada talverehve

Toimetanud Urmas Lauri



Naastrehv. Foto: Urmas Lauri

Neljapäevast, 1. detsembrist muutub talverehvide kasutamine sõidukitel kohustuslikuks.

Kuigi paljud autojuhid vahetasid suverehvid talviste vastu juba esimese lume saabudes leidub veel siiani neid, kes seda teinud ei ole. Alates neljapäevast on suverehvidega sõitmine keelatud ning sõidukijuhid on kohustatud need talverehvide vastu vahetama. Talvised teeolud raskendavad liiklust ning talverehvide kasutus vähendab liiklusõnnetusse sattumise riski.

Ida prefektuuri operatiivjuhi Agur Tehveri sõnul on talverehvide kasutus lumise ja tuisuse ilmaga hädavajalik, kuid ainuüksi see ei taga ohutut sõitu. „Autojuht peab valima oma tee- ja ilmastikuoludele ning oma võimetele vastava sõidukiiruse, hoidma pikivahet ja vältima järske manöövreid,“ lisas Tehver.

Viimase kuu jooksul on Ida prefektuuri territooriumil juhtunud kaks tõsisemat liiklusõnnetust, milles jättis elu neli inimest. Mõlema õnnetuse puhul olid avarii põhjustanud sõidukitel all kulunud ja muutuvatele ilmastikuoludele mittevastavad rehvid, nendes traagilistes liiklusõnnetustes suurt rolli mängisid. Lisaks on registreeritud veel mitmeid avariisid ja teelt väljasõite, kus süüdlaseks on suverehvid või talverehvid, mille mustrisügavus ei taga ohutut teelpüsimist.

„Praegusel ajal suverehvidega või olematu mustriga talverehvidega sõitmine tähendab iseenda, oma auto ja teiste kaasliiklejate tervise ning vara kõrgendatud ohtu seadmist,“ sõnas Tehver.