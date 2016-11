Võnnu seltsimaja saab uue katuse

Kristjan Kosk

Sel nädalal algab Ridala vallas Võnnu seltsimajale uue rookatuse paigaldamine.

Ridala valla ehitusnõunik Aivar Sein rääkis, et praegune katus on hukas ja laseb läbi. „Pööningul on kohati näha veekahjustusi,” ütles Sein.

Sein lisas, et tegelikult vajab välja vahetamist kogu katus, kuid esimeses etapis vahetatakse välja see osa katusest, mis on hullemas seisus. Sein ei osanud prognoosida, millal katus lõplikult vahetatud saab. „Kõik oleneb ilmast,” nentis ta.

Lepingu järgi peab töövõtja Roomeistrid OÜ seltsimajale uue katuse peale saama hiljemalt kevadeks. Umbes 300 ruutmeetri vana rookatuse maha võtmine ja uue paigaldamine läheb Ridala vallale maksma 14 000 eurot.

Fotod: Urmas Lauri