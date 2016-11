Sisserändajate kvoot läheb esimest korda lõhki

Viimastel aastatel on Eesti olnud nõus aastas vastu võtma mitte rohkem sisserändajaid kui 0,1 protsenti Eesti alalistest elanikest. Tänavu on kvoot 1317, kuid politsei- ja piirivalveameti (PPA) kinnitusel on juba praegu selge, et see tuleb täis enne aasta lõppu, kirjutas Postimees.

Seni on probleem olnud hoopis see, et ei leidu piisavalt soovijaid ja tähtajalisi elamislube jääb kasutamata.

PPA hinnangul tuleks kaaluda, kas sellisel kujul on kvoot üleüldse jätkusuutlik ja vajalik, sest migratsioonipoliitika soosib pigem nende inimeste Eestisse tulekut, kes tahavad meie majandusse panustada.

Siseministeeriumi kodakondsus- ja rändepoliitika osakonna nõuniku Harry Kattai sõnul oli eelmise nädala lõpuks välja antud juba 1218 elamisluba.

Igal aastal asub Eestisse elama üle 6500 inimese, kes kvoodi alla ei käi. Neist pisut alla poole on Euroopa Liidu, Euroopa majanduspiirkonna või Šveitsi kodanikud, kes kasutavad vaba liikumise õigust. Samuti ei kuulu sisserände piirarvu alla Ameerika Ühendriikide ja Jaapani kodanikud ning välismaalased, kes kolivad abikaasa/lähisugulase juurde, tulevad Eestisse õppima või teadustööd tegema, tööle õppejõuna või on lõpetanud Eestis kõrgkooli. Ka rahvusvahelise kaitse taotlejad ei kuulu selle kvoodi alla.