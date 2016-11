Savisaare süüasja süüdistusakt jõudis kaitsjateni

BNS



Edgar Savisaar. Foto: arhiiv

Tallinna linnapea Edgar Savisaare süüasjas uurimise all olevate isikute kaitsjad said täna riigiprokuratuurilt kätte süüdistusaktid.

Antud kaasuses süüdistuse saanud ärimees Alexander Kofkini kaitsja vandeadvokaat Aivar Pilv kinnitas teisipäeva pärastlõunal BNS-ile süüdistusakti saamist ning lisas, et sellega on kohtueelne uurimine lõpule viidud ning järgmisena peab riigiprokuratuur süüdistuse kohtusse saatma. Seejärel paneb kohus paika juba eelistungi aja.

Savisaarele altkäemaksu andmises on süüdistuse saanud ärimehed Aivar Tuulberg, Alexander Kofkin, Hillar Teder ja Vello Kunman ning reklaamiärimees Paavo Pettai võltsimises ja keelatud annetuse andmisele kaasa aitamises. Tallinna linnavolikogu esimeest Kalev Kallot süüdistatakse kaasaaitamises altkäemaksu andmisele ja võtmisele ning Savisaarele altkäemaksu vahendamises süüdistatakse ekspoliitik Villu Reiljani. Kohtutee ootab juriidilise isikuna ka Keskerakonda.

Savisaarel lasub süüdistus muuhulgas omastamist. Süüdistus tuleneb 2013. aasta kohalike omavalitsuste valimiste aegsetest valimisreklaamidest, sest pärast seda käivitatud kriminaaluurimine selgitas, et linnale eraldatud vahendeid on kuritarvitatud. Näiteks läks tele- ja raadioreklaam “Tallinn liigub”, kus Tallinna linnapea ja Keskerakonna esimees Edgar Savisaar liikumist ja sporti propageeris, linnakodanikele maksma üle 50 000 euro. Mitmed tuntud keskerakondlased, kelle plakatid toona linnaruumi ehtisid, väitsid siis, et tegemist ei ole valimispropagandaga, vaid teavituskampaaniaga.

Tallinna linnapea ametist kõrvaldatud Savisaarele on seni esitatud süüdistus neljas altkäemaksu võtmise episoodis, rahapesus ning Keskerakonnale suures ulatuses keelatud annetuse vastuvõtmises. Keskerakond on saanud juriidilise isikuna süüdistuse keelatud annetuse vastu võtmises.

Samuti esitati Savisaarele süüdistus suures ulatuses rahapesus. Süüdistuse järgi varjas Savisaar ühes Šveitsi pangas ligi 192 000 eurot, millest ligi 174 000 kasutas ta eesmärgiga varjata vara ebaseaduslikku päritolu ja tegelikku omanikku. Rahapesu puudutava episoodi uurimist alustati 2011. aastal ning see liideti altkäemaksude võtmist puudutava kriminaalasja juurde.