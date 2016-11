Parvlaev Tõll jõuab Saaremaa liinile tõenäoliselt jaanuari alguses

BNS



Parvlaev Tõll hakkab kurseerima Virtsu-Kuivastu liinil. Foto: TS Laevad

Tallinna Sadam AS-i teatel läksid Poolas ehitatava parvlaeva Tõll merekatsetused edukalt, mistõttu peaks laev alustama reisi Eesti poole detsembri lõpus ja jõudma saarte ja mandri vahelisele liinile jaanuari alguses.

“Viie päeva jooksul said kõik olulised süsteemid testitud ja osaliselt juba ka üleskerkinud alarmid ja muud märkused parandatud. Nüüd tegeletakse edasi märkustega. Tavapärane on, et pärast merekatsetusi kulub umbes 1-1,5 kuud enne kui saab laeva hakata tehaselt vastu võtma,” ütles Tallinna Sadama kommunikatsioonijuht Sirle Arro BNS-ile.

Arro sõnul käib praegu tavapärane juhtimis- ja automaatsüsteemide häälestamine, lisaks tehakse laevas veel sisetöid. Tallinna Sadam loodab, et Tõll hakkab veel selle aasta sees Eesti poole liikuma. Kuna reis Poolast Eestisse kestab umbes 3-4 päeva, jõuab Tõll Saaremaa liinile eeldatavalt jaanuari alguses.

Ülejäänud kolmest tellitud uuest parvlaevast on Türgis ehitatud Leiger juba Eesti poole teel. Tiiu ja Piret jõuavad mandri ja saarte vahelisele liinile tõenäoliselt järgmisel aastal.