LEADERi projektitaotlusi saab esitada veebruaris ja aprillis 2017

MTÜ Kodukant Läänemaa alustab Eesti maaelu arengukava 2014–2020 Leaderi meetme rakendamise raames projektitaotluste vastuvõtmist 2017. aasta rakenduskava alusel.

Ettevõtjatele mõeldud ettevõtluse aktiivsuse suurendamise meetmesse (meede 1) tuleb esitada taotlused e-PRIA keskkonnas ajavahemikul 6. veebruarist 17. veebruarini 2017. Projektitaotluste hindamine on 21. märtsist

3. maini 2017. Ettevõtlusmeetme maht 2017. a on 590 138 eurot.

Taotleja peab olema KKLMi piirkonnas (Lääne maakond, v.a Haapsalu linn) tegutsev mikro- või väikeettevõte, mis on registreeritud vähemalt 12 kuud enne taotluse esitamist.

Mittetulundusühingud ja vallad saavad esitada taotlusi elukeskkonna parandamiseks (meede 2) e-PRIA keskkonnas ajavahemikul 3. aprillist 17. aprillini 2017. Projektitaotluste hindamine on 22. maist 3. juulini 2017. Elukeskkonna parandamise meetme maht 2017. a on 531 124 eurot.

Taotleja peab olema KKLMi piirkonnas (Lääne maakond, v.a Haapsalu linn) tegutsev MTÜ, sihtasutus, kohalik omavalitsus või seltsing, mis on registreeritud vähemalt 12 kuud enne taotluse esitamist.

Meetmete tingimused ja taotlemiseks vajalik info on Kodukant Läänemaa kodulehel www.kklm.ee rubriigis MEETMED http://www.kklm.ee/3161.

Kõik huvilised on oodatud infopäevale 13. detsembril 2016 kell 15 Kullamaal Goldenbecki majas. Tutvustatakse Kodukant Läänemaa LEADERi meetme taotlemise tingimusi ja Kodukant Läänemaa LEADERi strateegiat 2014–2020+.

Info ja registreerimine: Ene Sarapuu, tegevjuht tel 5665 3668, e-post laaneliider@kklm.ee.