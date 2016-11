Kultuuriminister käis Lihulas koolitunnis (1)

Kaire Reiljan

Esmaspäeval seisis kultuuriminister Indrek Saar Lihula gümnaasiumi õpilaste ees, et rääkida kultuurist, huviharidusest, noorte rollist ühiskonnas ja ka näitlemisest.

Pärast lühikest tutvustust uuris minister 9. ja 11. klassi õpilastelt, kas nad teavad, mis on peale kultuuri veel kaks valdkonda, millega kultuuriministeerium tegeleb.

Klassis oli vaikus.

Saar vastas ise, et need on sport ja kultuuriline mitmekesisus. Minister teatas, et eestlased on kultuurihullud – seda nii kultuuri tehes kui ka tarbides ja püüdes lastelt välja uurida, mis nad arvavad, palju eestlased ostavad aastas teatri- ja kinopileteid ning käivad muuseumides.

„Ka uues koalitsioonileppes on kirjas, et kõigil Eest elanikel peab olema võimalus kultuuri tarbida,” kinnitas 2015. aastast kultuuriministri ametis olnud Saar noortele.

Et kultuuriteema noori ei kõnetanud, võttis Lihula gümnaasiumi direktor Janar Sõber jutujärje üle ja küsis nagu ka vahetult enne ministriga kohtunud 10. Ja 12. klassilt, kas kuulajaskonnas on ka neid, kes kooliväliselt millegiga ei tegele.

Üksi käsi ei tõusnud.

Direktor läheneb noormeestele nimeliselt ja uurib, millega siis üks või teine täpsemalt tegeleb teeb – üks mängib lendgolfi, teine on kunagi käinud kunstikoolis, aga kahtleb, kas see ikka arvesse läheb. „Kunstikool on eluks ajaks,” oli Sõber kindel.

Minister Saar võttiski teemaks huvihariduse ja ta teatas, et järgmisest aastat annab riik täiendavaid vahendeid, et lapsed saaksid vähemalt ühes ringis käia. „Osaliselt jääb osalemata sellepärast, et peres pole rahalisi võimalusi, teine on logistikaprobleem. Vahel on valikuid vähe — valida peaks olema vähemalt kolme valdkonna vahel,” rääkis ta.

Lihula õpilastel ei paista huviharidusega probleeme olevat – saab tegelda nii spordi, tantsu, muusika kui ka kunstiga ja huvihariduse teema vaibub.

Jaak Kastepõld võtab sõna ja uurib noortelt, kas nad teavad, kuidas nemad ise saaksid elu ja ümbritsevat mõjutada suudaks.

Vaikus klassis.

„Kas te teate, mis õigus on teile antud?” andis Kastepõld vihjeid.

Vaikus klassis.

Külalised klassi ees vastasid ise, et nüüd on ka 16 aastastel õigus osaleda kohalikel valimisel ja esimene võimalus seda õigus kasutada oligi äsjalõppenud valdade ühinemise rahvahääletusel.

Kastepõld uuris, kui paljud klassis viibinutest oma õigust kasutasid. Käe tõstis üks neiu ja üks noormees lisas, et ta ei jõudnud hääletama minna, Hanila vallas aga elekroonilist hääletamist polnud.

Jaak Kastepõld andis noortele teada eelmisel päeval lõppenud rahvahääletuse tulemustest: kolmes vallas oli toetus üle 70 protsendi ning hääletusest osavõtnute arv jäi vallati vahemikku 8-15 protsenti.

Rahvahääletuse tulemused on teema, mis erutas eelkõige klassis viibivaid täiskasvanuid endid.

Jaak Kastepõld on hääletustulemusi kommenteerides seda meelt, tulemused näitavad rahva tegelikku meelsust.

Ka kohal viibinud Pärnu maavanem ja sotsiaaldemokraatliku erakonna Pärnumaa piirkonna juht Kalev Kaljuste näib tulemusega rahul olevat. Ta tõi näiteks, et Pärnus osales rahvahääletusel vaid üks protsent elanikkonnast.

Kultuuriminister kinnitas, et selline tulemus on kaalukas ka valitsuskomisjoni jaoks.

Janar Sõber püüdis ka teist vaadet tuua ja ütles, et tegelikult ei näita rahvahääletuse tulemused midagi, sest osales ikkagi väga väike rahvahulk.

Ka haldusreformi teema noori kaasa ei kiskunud.

Indrek Saar rääkis veel natuke sellest kuidas ta näitlejaameti valis ja sai teada, et kuulajaskonnast üks noormees mõlgutab samuti mõtteid näitlejaks õppida.

Sellega oli kohtumine lõppenud.

Fotod: Arvo Tarmula