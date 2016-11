Kodukant Läänemaa hakkab valima Aasta Küla nominenti

Lemmi Kann

Kinksi küla. Foto: arhiiv

Kodukant Läänemaa juhatus hakkab esitatud kanditaatide seast välja valima ühte Läänemaa küla, mis esitatakse suurele üle-eestilisele konkursile.

Aasta Küla aunimetus omistatakse Eesti Külaliikumise Kodukant poolt külale, külade piirkonnale või alevikule, mis on saavutanud nähtavaid tulemusi külaelu arendamisel. Igast maakonnast valitakse üks nominentküla ja nende vahel tehakse üle-Eestiline valik.

Kodukant Läänemaa tegevjuht Ene Sarapuu ütles Lääne Elule, et juba on Lihula vald teatanud oma valmisolekust. Milline küla või lausa külad letti lüüakse, pole veel teada.

„Aga esimesed soovija on juba täitsa olemas. Ja ma arvan, et need, keda eelmistel kordadel võitaks ei valitud, on ka valmis uuesti kandideerima,“ avaldas Sarapuu lootust.

Kõik kandidaadid tuleb esitada külaliikumisele Kodukant Läänemaa. „Siis me teeme otsuse kas juhatuse tasemel või moodustab juhatus selleks eraldi komisjoni,“ selgitas Sarapuu. Kumba teed minnakse, sõltub suuresti sellest, kui paljud külad oma vahel mõõtu võtta tahavad.

Kohalike nõrkused ja tugevused on külaliikumise eestvedajatele ju väga hästi teada, aga pole välistatud, et sel aastal korraldatakse küladele ka väike "trikoovoor". „Eelmisel korral said kõik üle Eesti ise parima küla kandidaate esitada, seekord aga on niipidi, et nominendid esitatakse hoopis maakondlike ühenduste kaudu. Seepärast on olukord veidi teine ja meil ei ole veel „trikoovooru“ kogemust,“ selgitas Sarapuu ja lubas, et küll ka "trikoovooru" ülesanne peagi välja mõeldakse.

Hea teada

Kodukandi Aasta küla valimised toimuvad üle aasta, samal aastal Eesti Külade Maapäevaga. Praegune konkurss viiakse läbi aastal 2017 toimuva Maapäeva raames

Eesti Külade maapäev ehk külade parlament on külaliikumise suursündmus, mille eesmärgiks on koondada oma liikmed, maakondade külade esindajad, koostööpartnerid ja võimuorganid ühistesse mõttetalgutesse maaelu arendamise teemal. Maapäeva kaudu jõuab maa- ja külaelu edendajate hääl kogukondadesse, omavalitsustesse, riigikokku ja ministeeriumidesse ning rahvusvahelisele tasandile.

Aasta küla 2015 tiitli pälvis žürii hindamistulemuste põhjal Leedri küla Saaremaalt. Kodukandi Aasta küla 2015 tehti teatavaks 7.augustil Eesti Külade XI Maapäeval Järvamaal, Säreveres. Rahva lemmikküla valiti koostöös ETV Terevisiooniga teist korda ja ka selle tiitli pälvis Leedri küla.

Läänemaalt osales eelmisel korral Kinksi küla Hanila vallast.