Intervjuu: Läänemaa jõuluvana kasvatab juba habet ja käib psühholoogi juures

Tarmo Õuemaa

Jõuluvanade XVI konverents toimus Valgamaal 26-27. novembril. Foto: erakogu

Lääne Elu intervjueeris nelja Läänemaa jõuluvana, et teada saada, kuidas kulgevad ettevalmistused tööaasta kõige kiiremaks ajaks ja kas moodsad ajad on jõuluvanatöösse ka muudatusi toonud.

Ehtsa habemega jõuluvana Aare Karolin

Kuidas teist jõuluvana sai?

Jõuluvanatöö algas mul juba ammu, kui ma ei olnud veel soliidselt priske. Alguses käisin tuttavate juures ja nii ta läks. See on päädinud nüüd sellega, et kasvatan jõuludeks päris habet ja värvin selle valgeks. Habe on juba päris pikk, aga valgeks veel värvinud ei ole. See võtab ka natuke aega, ei ole niisama.

Kas töögraafik on juba täis?

Esimesed kokkulepped juba on. Inimesed hakkavad jõuluvanale mõtlema novembri lõpus, detsembri alguses. Jõulud tulevad ikka ootamatult.

Miks selline töö?

Palju huvitavam on elada nii, et puhkad siis, kui teised töötavad, ja töötad siis, kui teised trallivad.

Suurem osa mu jõuluvanakarjäärist on möödunud Tallinnas. Haapsalus olin inimeste ees vist esimest korda talvel slaavi laadal, kus käisin Ded Morozi tegemas.

Ei oska isegi öelda, kas mulle meeldib rohkem käia peredes või asutusepidudel. Lapsed on toredad. Väga väikesed küll kardavad, kes see võõras koll on. Täiskasvanutega on teistmoodi tore, nad on mängulised. Kõige toredamad on ikkagi väikesed lapsed.

Kas vitsakimpu läheb tihti tarvis?

Tänapäeval ei tohi jõuluvanal enam vitsa ollagi, rääkimata siis vitsaandmisest. Mul ei ole vemmalt kaasas.

Jõuluvana on nagu õpetaja. Midagi nõuad ikka kingi eest. See ei olegi alati nii lihtne. Mõnel on esinemine hirmus raske – esinemiskramp. Midagi tuleb aga välja mõelda, palun kas või tiritamme või näogrimasse teha.

Kuidas on muutunud kingikoti sisu?

Kujutage ette, et üks laps võib saada kaks kotitäit kingitusi! Üritatakse rohkete kingitustega kompenseerida oma muid möödalaskmisi. Mõistlik oleks kinkida väikseid asju, sest tähtis on emotsioon, mida kingisaamine annab.

Veteranjõuluvana Kalle-Kusta Tõnisma

Kas olete jõuludeks valmis?

Mõtlesin, et äkki ei peakski oma jõuluvana kontorit sel aastal lahti tegema, et kalender jookseb liiga täis. Ei taha ju kellelegi ära öelda. On juba oldud kah, 17. hooaeg, 1999. aastal alustasin.

Enam-vähem pool klientidest on püsikliendid. Sellised, kes ütlevad kohe, et aasta pärast siis näeme.

Mis selles töös kõige enam meeldi?

Meeldivaid momente on aastate jooksul olnud täitsa palju. Ühes peres on näiteks kaksikud koos minuga suureks kasvanud. Esimesel aastal olid nii tillukesed, kartsin, et nad kukuvad maha, kui nad mu põlvede peale istuma pandi, ikka üks ühele ja teine teisele. Nüüd jooksevad vastu, kui tulen.

Jõuluvanatööga ongi nii, et üks asi on töö, aga teine asi on loominguline moment, mis peab igas töös olema. Tahan töölt alati midagi juurde saada – energiat või kuidas seda nimetada. Seepärast on kõige meeldivamad kohad jõuluvanal lasteaiad, kus näed vahetut rõõmu, mis särab laste silmis.

Kas kalendris on veel vabu aegu?

Jah, on veel vabu aegu. Esimene broneering tuli juba 2. või 3. novembril hirmuga, et äkki jääb muidu hiljaks. Mõni jätab ikka päris viimasele hetkele. Üks helistas 23. detsembri õhtul, küsis, kas saan järgmisel päeval kella viie ajal tulla. – Ei!

Mulle meeldib, et inimesed on hakanud jõule rahulikumalt võtma. Tihtilugu on perekonnad nii laiali, et ei jõua jõululaupäeval kokku saada, siis tullakse 25. detsembril. Mulle kui jõuluvanale see meeldib.

Kuidas on kingikoti sisu muutunud?

Lapsevanemad uputavad lapsi kingitustega üle. Kaks aastat tagasi tuli üks tellimus. Uurisin nagu alati, kui palju on täiskasvanuid ja lapsi, et teaksin oma graafikut seada. Arvestan tavaliselt pool tundi pere peale. Öeldi, et seitse suurt ja neli-viis last. Mingi intuitsioon käskis mul jätta selle ja järgmise vahele pooletunnine auk. Seal selgus, et oi-oi-oi! 200-liitrine kingikott! Saan selle suure vaevaga lõpukorrale ja siis tuuakse järgmine 200-liitrine! Lõpuks tuli kolmaski! Mõttes olin päris tige. Hale oli juba lapsi vaadata. Nad ei teadnud enam, mida lugeda või laulda, salmid olid otsas. Sellise kingikuhjaga võetakse üllatus- ja kingisaamisrõõm ära. Saan aru, et kõik tahavad kinke teha, aga õigem oleks enne omavahel kokku leppida ja mitme peale kink teha. Siis ei ole ka nii kulukas.

Kas jõuluvanatöö on raske?

Jõululaupäeval on mul 12-tunnine tööpäev. On välja kujunenud nii, et kella viieni käin maal ja õhtul linnas.

Kui tihti läheb vitsa tarvis?

Vitsaandmise tarvidust ei ole ja vitsa ma enam kaasas ei kannagi. Ühiskond on nii peeneks läinud, et see ei sobivat enam. Nimetame seda kogukonna mõjuks tavanditele.

Organiseerunud jõuluvana Urmas Naudre

Kuidas jõuluvanaks saite?

Mul on selle tõenduseks kuulumine MTÜsse Lõuna-Eesti Jõuluvanad. Nimele vaatamata on meil liikmeid üle Eesti, meie ametlikul kodulehel jõuluvanad.ee saab meiega tutvuda ja ühendust võtta. Otsige üles jõuluvana Eedy. Eestis on nii-öelda ametlikke jõuluvanasid 60–70, kes kuuluvad mõnda ühendusse, käivad koolitustel ja kokkusaamistel.

Kuidas on tänavune töögraafik?

Haapsalus on esimene jõuluvanatöö 19. ja viimane 28. detsembril, seal vahel on veel vaba ruumi küll. Aga enne seda tuleb tähtis üritus sel nädalavahetusel, 26.–27. novembril on ülemaaline jõuluvanade konverents Valgamaal. Alustame Tsirguliinast, kust sõidame rongiga Valgasse ja Läti Valka, tervitame ka Läti jõuluvanasid. Konverentsil on koolitused, harjutame, et soe oleks sees kolmekuningapäevani, sest siis veel tähistavad venelased vana kalendri jõule ja käib Ded Moroz.

Kas jõuluvanad peavad ennast ka koolitama?

Meil on küll koolitusi. Just käisin jõuluvanade häälekoolitusel, kus meid õpetas Härmo Saarm. Ka Lennart Meri õppis tema käest, kuidas kõne ajal pausi välja pidada.

Lastepsühholoog õpetas meile, kuidas avada ja julgustada endasse kapseldunud lapsi.

Kas jõuluvanad on päriselt olemas?

Olgem ausad, ühel päeval aastas usuvad kõik jõuluvana. Võta ükskõik kui tõemeelne täiskasvanu, ta hakkab teistmoodi käituma, kui seisab jõuluvana ees. Kes passiivsemalt, kes aktiivsemalt, aga kõik mängivad kaasa. Olen näinud, kuidas 120kilone mees teeb põrandal vabatahtlikult jõuluvanale kätekõverdusi.

Eelmisel aastal käisin peres, kus oli noor, üsna suur ja elav koer. Kui tulin, viis pereisa ta õue, et äkki muidu segab. Varsti oli koer jälle toas ja heitis kohe minu ette maha. Siis pistis koonu mu varrukasse. Pereisa tahtis teda ära tõmmata, et lapsed ei pääse muidu jõuluvana juurde. Koer lõrises korra ja pistis koonu jõuluvana varrukasse tagasi. Koer tundis ära, et on jõuluvana.

Eelmisel aastal ronis ka üks kutsikas kingikotti. Sinna oli jäänud ainult üks kingitus, mis oligi kutsikale mõeldud. Lapsed vaatasid kotti ja kilkasid: oi, jõuluvana tõi meile veel ühe, täpselt samasuguse kutsika, nagu meil juba on!

Kui tihti läheb vitsa vaja?

Mis asi see vits on? Olen 1984. aastast jõuluvana ja siiani pole seda vaja olnud. Olen seda meelt, et rääkida tuleb.

Lihula jõuluvana Paavo Veermäe

Rahvas räägib, et pidite olema Lihula kõige hinnatum jõuluvana.

Minu kuldaeg on küll mööda läinud, võib öelda, et olen pensionil, aga käin siiski veel jõuluvana tegemas.

Millal teie jõuluvanakarjäär pihta hakkas?

Karta on, et esimest korda tegin seda juba keskkooli ajal Lihulas, 1970ndate lõpus. Mängisin natuke pilli, olin pulmaisa, kui vaja, siis õhtujuht. Eks tulnud nii ka jõuluvanatöö. Jõuluvana ja õhtujuhi amet on suuresti sarnased. Jõuluvana on üldjuhul lastele ja sellega tuleb arvestada.

Mis laste puhul teistmoodi on?

Lastega peab oskama kiiresti reageerida. Mõni on häbelikum, teine ei taha jõuluvana eest äragi minna, sest salme on rohkem õpitud.

Kuidas on teie töö aastakümnetega muutunud?

Vene ajaga võrreldes ei ole me töös eriti palju muutunud. Üht asja mäletan küll, et siis kiputi meid rohkem jootma. Iga mõne minuti tagant taheti habeme vahelt pits sisse kallata.

Kuidas on muutunud kingikoti sisu?

Kingid on kindlasti läinud kallimaks ja neid on rohkem. Ühel lapsel said juba laulud otsa, aga kinke muudkui tuli. Vähemalt pooled olid suhteliselt kallid kingid – tahvelarvuti, nutitelefon.

Suuremad lapsed võivad juba ka nina kirtsutada, kui kink ei ole see, mida oodatud, aga väiksemail seda ei juhtu. Niikaua kui nad jõuluvanasse usuvad, ei ole neil vahet, mis kingi nad saavad.