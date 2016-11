Innokas sai Eesti teaduse populariseerimise riikliku auhinna

Tarmo Õuemaa

Angela Leppik. Foto: erakogu

Haapsalu innovatsioonikeskus Innokas sai Eesti teaduse populariseerimise auhindade jagamisel teise koha kategoorias „Parim uus algatus teaduse ja tehnoloogia populariseerimisel”.

800 euro suurune II preemia anti Innoka juhataja Angela Leppikule teadus- ja tehnoloogiahuvi edendamise eest Läänemaal.

„Kahe tegevusaasta jooksul on Innokat külastanud enam kui 4000 koolinoort ning üle 2000 täiskasvanu Eestist ja kaheksast välisriigist. See on hea näide, kuidas väikeses kogukonnas teadus- ja tehnoloogiategevust edukalt populariseerida,” põhjendab valikut Eesti teadusagentuur. „Innokas on eeskujuks üleriiklikult kõikidele valdkonnas tegutsejatele.”

„Tänu Angela Leppiku raugematule energiale on saanud Innokast Läänemaa teadus- ja tehnoloogiaalase tegevuse eestvedaja ja teadushuvihariduse tugisammas Lääne-Eestis.”

2200 eurose peapreemia said uue tulija kategoorias Tartu- ja Jõgevamaa loodus- ja teaduskeskustes H₂O külastusmängu korraldajad.

Kokku anti üle 11 auhinda koos riiklikult tunnustatud teaduse populariseerija märkidega.

Riiklikult tunnustatud teaduse populariseerija märki on õigus kasutada kõigil, kes on pälvinud Eesti teaduse populariseerimise auhinnakonkursil tunnustuse alates selle auhinna loomisest 2006. aastal. Riiklikult tunnustatud teaduse populariseerija märk on kvaliteedi ja usalduse märk selle valdkonna tegijaile. Märk loodi selleks, et head teadusteavitajad ning nende hea töö senisest enam silma paistaks.

Teadusagentuuri teaduse populariseerimise osakonna juhataja Terje Tuisu sõnul on tegevused teaduse populariseerimise valdkonnas väga kõrgel tasemel, ja praktiliselt kõik sel aastal auhinnale kandideerinud tegevustest on laia kõlapinnaga ja väga tulemusliku.

Teaduse populariseerimise auhinda annavad ühiselt välja Eesti teadusagentuur ja Eesti teaduste akadeemia, rahastab haridus- ja teadusministeerium.

Auhinnasaajad

Tiiu Silla nimeline elutöö preemia pikaajalise süstemaatilise teaduse ja tehnoloogia populariseerimise eest (6500 eurot): teadusajakirjanik Tiit Kändler, pikaaegse ja mitmekülgse teaduse populariseerimise eest.

Kategoorias „Teaduse ja tehnoloogia populariseerimine audio-visuaalse ja elektroonilise meedia abil”:

Peapreemia (2200 eurot): „Eesti Keele Instituudi keeleklipid“, projektijuhid Tõnu Tender, Tiina Laansalu;

II preemia (800 eurot): Teadusfoto võistlus, eestvedaja Ivo Kruusamägi. (https://et.wikipedia.org/wiki/Vikipeedia:Teadusfoto_2015)

Kategoorias „Teaduse ja tehnoloogia populariseerimine trükisõna abil”:

Peapreemia (2200 eurot): Ajuteadust populariseeriva artikliseeria „Mõtlemise masinavärk“ eest, autorid Jaan Aru, Andres Laan, Allan-Hermann Pool;

II preemia (800 eurot): Kogemusliku raamat-õppekomplekt “Seiklused lõhnade ja maitsete maailmas” koostamise eest, autor Kristel Vene.

Kategoorias „Tegevused/tegevuste sarjad teaduse ja tehnoloogia populariseerimisel“:

Peapreemia (2200 eurot): TTÜ Mektory Tehnoloogiakool, LTT- ja inseneeria valdkondade tutvustamiseks ning arendamiseks süsteemsete ja järjepidevate tegevuste korraldamise eest. Projektijuht Kristina Piliste;

II preemia (800 eurot): Tartu Ülikooli loodusmuuseumi uus püsiekspositsioon “Maa. Elu. Lugu”. Eestvedaja Urmas Kõljalg koos meeskonnaga.

Kategoorias „Parim teaduse ja tehnoloogia populariseerija (teadlane, ajakirjanik, õpetaja jne)”:

Peapreemia (2200 eurot): Peeter Lorents – mitmekülgse ja aktiivse teaduse populariseerimise ning Õpilaste Teadusliku Ühingu pikaaegse eestvedamise eest;

II preemia (800 eurot): Veljo Runnel – Eesti harrastusteaduse edendamise ja loodushelide salvestamise eest.

Kategoorias „Parim uus algatus teaduse ja tehnoloogia populariseerimisel“:

Peapreemia (2200 eurot): Tartu- ja Jõgevamaa loodus- ja teaduskeskustes „H₂O külastusmängu“ korraldamise eest. Eestvedajad: Maris Mägi (Tartu Keskkonnahariduse Keskus), Sigrid Sepp, Kaidi Randpõld (Jääaja Keskus);

II preemia (800 eurot): SA Innovatsioonikeskus INNOKAS, ettevõtlus- ja teadushuvi edendamise eest Läänemaal. Eestvedaja Angela Leppik.