Hiidlased kaebavad tuuleparki võimaldava teemaplaneeringu edasi

BNS

Tallinna halduskohus ei rahuldanud reedel MTÜ Hiiu Tuul kaebust ega tühistanud Hiiu maavanema korraldust Hiiu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu kehtestamiseks, ühing kaebab otsuse edasi, kirjutab Hiiu Leht.

Reedel kuulutas Tallinna halduskohus välja otsuse, millega leidis, et MTÜ Hiiu Tuul, Emmaste valla ja üheksa eraisiku kaebuse rahuldamiseks puudub alus. Hiiumaa lähistele rannikumerre planeeritava tuulepargi vastaseid koondava MTÜ Hiiu Tuul esindaja Inge Talts kinnitas, et kaebavad kohtuotsuse edasi.

Talts ütles Hiiu Lehele, et kuna mereala maakonnaplaneeringus lubatud meretuulepargid kahjustavad Natura 2000 alasid, nende terviklikkust ja seal asuvaid elupaiku, sealhulgas esmatähtsaid, on MTÜ Hiiu Tuul pöördunud vastava kaebusega kaEuroopa Komisjoni poole.

“Ka Eesti seadused nõuavad, et strateegilise planeerimisdokumendi kehtestaja peab olema veendunud, et kavandatav tegevus ei mõjuta ebasoodsalt Natura 2000 võrgustiku ala terviklikkust ega kaitse eesmärki,” lisas Talts.

Lisaks toimub 31. jaanuaril Tallinna halduskohtus istung tuuleenergeetika teemaplaneeringu kehtetuks tunnistamise kaebuses, mille esitajaks samuti MTÜ Hiiu Tuul.

Kuni 1100megavatise võimsusega tuuleparki tahab Hiiumaast loodest asuvatele meremadalikele ehitada Nelja Energia. “Tegelikult on Nelja Energial olnud väga selge ootus, et see maakonnaplaneering kehtestataks ja nad saaksid hakata samm sammu haaval arendusega edasi minema,” ütles Talts septembris.

Tema hinnangul pole mereala maakonnaplaneeringu menetlemine aga olnud piisavalt põhjalik. “Pole arvestatud sellega, et tehakse suur meretuulepark Hiiumaa lähistele. Samuti pole arvestatud paljude kodanike soovi, et suurt tuuleparki ei tuleks Hiiumaa lähistele merre. Juba 2009. aastal koguti selle mõtte vastu 8000 allkirja,” lisas ta.

AS-i Nelja Energia juhatuse esimehe Martin Kruusi sõnul on meretuulepargi vastu väike grupp inimesi. “Kui jälgida sõnavõtjate ja näiteks viimasele kohtukaebusele alla kirjutanute arvu, siis tegemist on kümmekonna inimesega,” ütles Kruus.

Kruus ütles, et nende partner on Hiiu vald tervikuna ja vallaga on sõlmitud koostööleping, et elavdada tuulepargi rajamisega Hiiumaa majanduselu ja saare jätkusuutlikku arengut. “Vastuseis on pigem põhimõtteline, sisulisi argumente, nagu müra ja visuaalne mõju, antud juhul ei ole, sest planeeritav tuulepark asub rannikust 12 kilomeetri kaugusel ja küladest veelgi kaugemal,” rääkis ta.