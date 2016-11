Greencube legomaja jõudis Ajujahi kolmekümne parema hulka

Toimetanud Urmas Lauri

Ajujahi žürii valis välja kolmkümmend tugevamat meeskonda. Läänemaalt on Ajujahi 30 parema idee hulgas konkureerimas Greencube'i kriisipiirkondadesse mõeldud kokkupandavad hooned.

„Greencube oli üks kõrgemaid hindeid saanud projekte,“ ütles žürii liige, Tallinna ettevõtlusametis tegutsev Krista Kink. „Väga innovatiivne ja põnev lahendus.“

Seitsmes tiimis on vähemalt üks mitte-eestlasest meeskonnaliige. Kümme meeskonda on pärit Tallinnast, kümme Tartust, seitse Harjumaalt, üks Läänemaalt, üks Võrumaalt ja üks Lätist.

60 protsenti edasiääsenud meeskondade eestvedajatest on kõrgharidusega, kellest pooltel on magistri-või doktorikraad. 20 protsenti eestvedajatest on tudengid. 80 protsenti edasipääsenud meeskondadest omab ettevõtluskogemusega tiimiliiget.

Ajujahi EASi poolne projektijuht Marion Raudsepp rääkis, et žürii jaoks oli otsustamine väga keeruline, kuna edasipääsupiletit väärinuks palju rohkem kui kolmkümmend meeskonda. “Sellest oli natuke kahju, kuid teistpidi rõõmustab meeskondade rahvusvahelisus,” ütles ta.

SEB Grupi innovatsioonijuht Mart Maasik rääkis, et talle avaldas kõige rohkem muljet, et pea pooled meeskonnad näitasid juba esmaseid prototüüpe. “On suur erinevus, kas rääkida suurest maailma muutvast ideest teoreetilisel moel või näidata lisaks esimesi katsetusi idee elluviimisel. Prototüübid on nii tõestuseks meeskonna elluviimisvõimekusele kui ka parim vahend kogumaks klientide tagasisidet varajases faasis. Usun et meie žürii valik sai mitmekesine. On nii suure ambitsiooni ja kõrge riskiga ideid nagu näiteks HackMotion või Music Wall Street kui ka traditsioonilisemaid ning küpsemaid ideid, näiteks Topsiring,” rääkis Maasik.

Elisa tooteturunduse osakonna juhi Mailiis Ploomanni sõnul oli Ajujahi Top30 pääsenute hulgas palju tiime, kes kandsid suuresti samu väärtuseid, mida peetakse oluliseks Elisas. “Tiimid mõistsid kliendi muret ning tahtsid sellele siiralt lahenduse leida. Kolmekümne parema sekka jõudnud tiimi emotsionaalne seotus oma projektiga paistis välja nii nende silmadest, kui kõlas läbi igas edasi antud sõnas. Samuti olid nad enamasti leidnud endale meeskonna, kellega koos edasi töötada ning tunnistasid adekvaatselt, kui mõnest kompetentsist veel puudust tundsid. Hinnates neile antud tagasisidet, julgesid nad välja tuua ka seniseid õppetunde ning olid valmis programmi edenedes oma idee kallal ka avatult edasi töötama,“ tõi Mailiis Ploomann välja Ajujahi esikolmekümnesse jõudnud tiimi edu saladused.

Ajujahi seitse paremat meeskonda selguvad aprillis telesaate vahendusel. Esimene telesaade tuleb eetrisse 6. aprillil.

Eesti suurima äriideede konkursi ellukutsuja on EAS, partner SEB ja suurtoetaja Elisa. Lisaks neile toetavad Ajujahti: Levira, Nasdaq, Elering, Tehnopol, Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Tartu Loomemajanduskeskus, Ülemiste City, Pärnu linn, Tallinna linn, Tartu linn, Viimsi vald ja Võru maavalitsus. Ajujahi elluviimist rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Ajujahi 30 paremat