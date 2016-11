Garri Raagmaa: geograafi õudusunenägu

Keskuslinnast sõltub kogu ta tagamaa käekäik. Praegu on aga enamik maavaldu andnud liitumisläbirääkimistel maakonnalinnadele korvi. Praegune haldusreform viib selleni, et maakonnas korralike teenuste arendamise asemel pannakse liitumiste preemiaraha "oma" ujulatesse ja spordihoonetesse, millele siis neid pooltühjalt pidades igavesti peale makstakse, kirjutab majandusgeograaf Garri Raagmaa Postimehes.

Riigikohus arutab haldusreformi kaasust ja uus minister kujundab seisukohta. Seega võiks ju loota, et koera saba jupikaupa raiumise asemel saaks selle ehk ühe korraga ära teha. Nii nagu plaanitakse Saaremaal, kus on kujunemas tervet saart haarav kohalik omavalitsus (KOV). Tubli! Mujal Eesti üritab enamik omavalitsusjuhte oma võimupiskust ikka kinni hoida. No et kolme-nelja kaupa liitudes saab endale ehk ikka mõne ameti. Maakonna tasandil liitudes pole ju enamikul lootust tööd saada. Nii lihtne see vist ongi.

Eestis käimasoleva reformi käigus kaardi peale eriti ei vaadata. Aga tuleks! Nii mõneski kohas mõjutab liitumisi rohkem juhtide isiklik sõprus või vihavaen kui inimeste liikumine või kohatunnetus. Mõni üritab kokku ajada suuremat preemiaraha. Nii on kohati tulemuseks geograafi õudusunenägu, mille kõrval ka 1950. aastal kokku klopsitud 39 stalinistliku rajooni piirid olid üsna loogilised.

Kui ilmtingimata peab haldusreformiga Lätit tegema ja kümmekonnaks aastaks ajutised vallad kokku klopsima, siis tuleb vähemalt uues KOVi finantsmudelis eraldada keskuslinnadele lisaeelarve, et rahastada kogu piirkonna elanike ja ettevõtete jaoks vajalikke teenuseid ning teha korda tänavad ja linnasüdamed, mida kasutavad kogu tagamaa elanikud. Meil tasuks ometi välja saada ida kultuuriruumist, kus jutus on kombeks taotleda parimat, kuid välja kukub nii nagu alati. Sest enda ja teiste kogemusest ei õpita ning vigu korratakse taas ja taas. Jätaks selle nõukogude ajal ära proovitud ja ebaõnnestunud etapi vahele. Ja teeks lätlase asemel kohe saarlast!

