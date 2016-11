Sigade Aafrika katk pole kuhugi kadunud

Eelmisel reedel tuvastati Leedus nende selle aasta 19. sigade Aafrika katku puhang kodusigadel, mis kinnitab, et viirus võib seakasvatusse jõuda ka sügistalvisel perioodil, teatas Veterinaar- ja Toiduamet.

"Kuigi siiani pole sigade Aafrika katk Eestis talvisel perioodil koduseafarmi jõudnud, pole meil mingit alust arvata, et seda ei juhtu. Kütitud metssigadelt võetud proovid näitavad, et viirus on metssigadel sama ulatuslikult levinud kui varem," ütles Veterinaar- ja Toiduameti peadirektori asetäitja Olev Kalda.

"Järjekordne taudipuhang Leedus tõendab seda, et katku leviku oht kodusigadele ei ole seotud ainult suveperioodiga. Taudi ära hoidmiseks ei piisa vaid seakasvatushoone vastavusse viimisest ning bioohutuskava koostamisest, vaid see eeldab loomapidajalt igapäevast hoolsust, et rakendatavad meetmed ka reaalselt ja tulemuslikult toimiksid," rõhutas Kalda.

Taudi leviku tõkestamiseks tuleb jätkata ka metssigade arvukuse vähendamist ning nakkusohtlike korjuste kõrvaldamisega loodusest. "Oleme väga tänulikud inimestele, kes meile metsas leitud korjustest juba teada on andnud. Helistage julgelt maakondlikku veterinaarkeskusesse või jätke teade Veterinaar- ja Toiduameti vihjetelefonile numbril 605 4750. Sellega aitate oluliselt kaasa seakatku edasise leviku takistamisele," lisas Kalda.

Hea teada

* 2016. aastal on sigade Aafrika katk diagnoositud kokku kuues farmis: kolmes Jõgevamaa, ühes Järvamaa, ühes Lääne-Virumaa ja ühes Saaremaal asuvas seafarmis.

* Sigade Aafrika katk on väga nakkav ning ägedalt kulgev kodusigade ja metssigade viirushaigus, mida iseloomustab palavik, verejooksud, põletikulised muutused elundites ja suur suremus (kuni 100% loomadest). Ravi puudub ja taudi edasise leviku tõkestamiseks tuleb sead hukata.

* Inimestele sigade Aafrika katk ohtu ei kujuta, kuid võib põhjustada ulatuslikku majanduslikku kahju seakasvatussektorile. Iga loomapidaja peab järgima kehtestatud bioohutuse meetmeid, et oma loomi taudi eest kaitsta.