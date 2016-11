Noarootsi lükkas ühinemisotsuse edasi (1)

Tarmo Õuemaa

Noarootsi volikogu esimees Margus Laidmets. Foto: Arvo Tarmula

Noarootsi volikogu otsustas võtta tänase istungi päevakorrast välja kõik naabritega ühinemist puudutavad eelnõud.

„Võtsime liitumise teema päevakorrast maja ja lükkasime järgmisse volikokku,” ütles Noarootsi vallavolikogu esimees Margus Laidmets.

Laidmetsa sõnul esitasid volikogu liikmed sellise ettepaneku täna istungi alguses. „See ei tähenda, et me oleme liitumise vastu. Mul on tunne, et volikogu pidas ühinemislepingu heakskiitmist tänasel istungil natuke tormakaks. Arvan, et ei tahetud olla esimesed,” ütles ta.

Noarootsi on pidanud läbirääkimisi ühinemiseks Lääne-Nigula vallaga. Rahvaküsitlusel said ülekaalu need, kes olid ühinemise vastu, kuid selle tulemused ei ole volikogule siduvad.

Järgmine Noarootsi vallavolikogu istung on 19. detsembril. Selleks, et saada vabatahtliku ühinemise toetust, peab volikogu ühinemislepingu heaks kiitma selle aasta sees.