Mailis Reps: Keskerakond leidis üksmeelselt, et Repinski ei peaks tagasi astuma

Toimetas Lemmi Kann

Mailis Reps. Foto: Arvo Tarmula

Tänasel Keskerakonna juhatuse koosolekul arutatati teiste teemade seas ka maaeluministri Martin Repinski skandaaliga seotut, kirjutab Delfi.

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps kinnitas Delfile, et koosolekul leiti üksmeelselt, et Repinski ei peaks ministrikohalt tagasi astuma. Küll aga on oluline, et ta saaks oma rahaasjad korda aetud.

Peaminister Jüri Ratas ütles, et talle ei meeldi tekkinud olukord ja Repinski peab need tõsised kahtlustused ümber lükkama, kui need ei vasta tõele. "Neid tuleb ümber lükata nii kaua, kuni on selge, et ta tegevus on olnud õige," märkis Ratas möödunud neljapäeval.

Eelmisel kolmapäeval ametisse kinnitatud keskerakondlasest maaeluministrit Martin Repinski sattus esimesel tööpäeval kohe skandaali, kui Eesti Ekspress kirjutas, et tema talu kitsejuust tuleb Hollandist.