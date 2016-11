Läänemaa ja Hiiumaa koostöö jalgpallis on aktiivsemaks muutumas

Triin Vellemäe

Läänemaa jalgpalli järelkasv. Foto: Marko Olenko

Esimesel advendipühal pidasid Haapsalu spordikeskuse saalis sõpruskohtumise Läänemaa jalgpalliklubi ja Hiiumaal tegutseva Jaanika jalgpallikooli kõige nooremad, 2010.-2011.sünniaastaga, trennilapsed. Enamikele Haapsalu lastele oli see nende esimene võistluskogemus. Nagu selles vanuses ikka, oli olulisim julgus väljakule joosta.

Tegemist oli kahe klubi esimese ühisüritusega. Põhimõtteliselt on käed pikemaks koostööks löödud, kommenteeris Läänemaa JK treener Triin Vellemäe. Juba jaanuaris on plaanis ühisvõistkonnaga osaleda JK Poseidoni poolt korraldataval saaliturniiril Väikelinna Cup. Samuti kaalutakse uuel, aprillis algaval hooajal, koos osalemist Eesti noorte meistirvõistlusel. Eelkõige seetõttu, et asutakse lähestikku ja Hiiumaal on selles vanuses jalgpallitreeningutel osalejaid vähem ning viimasest tulenevalt oma võistkonna väljaminek raskendatud. Jaanika Jalgpallikooli treeneri Jaanika Küttimi sõnul said lapsed läinud pühapäeval kindlasti positiivse elamuse. Tema kinnitusel tulevad nad Haapsallu meeleldi, sest see on neile mandril lähim koht, kus võistelda saab.

Läänemaa JK trennilastest olid palliplatsil Mairon Olenko, Pärtel Tederov, Kenerth Paes, Daniel Molkov, Joosep Suitsberg, Andri Rüü, Ken Marten Jaaku, Artur Latik, Jakob Müür, Reinhard Lõppe.

Peale palliplatsil lustimist sai iga lapse mälestuseks diplomi ja veidi maiustamist. Täname lapsevanem Mariliis Olenkot, kes lastele vahvad advendikalendrid kinkis.