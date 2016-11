Kunagisse Haapsalu pioneeride majja tulevad külaliskorterid

Lemmi Kann

Kaks aastat tagasi Ehte tänaval asuva kunagise pioneeride maja ostnud Frank ja Olga Borchers teevad kireva ajalooga puithoonest külaliskorteritega maja, mis vastab ka Skandinaavia kõige nõudlikuma klientuuri soovidele.

Ehte tänaval kiviaiataguses hoovis peituv kahekorruseline maja oli linnaelanikele alles mõni aasta tagasi tuntud kui Klubi 8, mis ajas naabritel mõnikord närvi mustaks, kui suveöiste pidude pealetükkivad detsibellid tuppa sisse pressisid. Praegu askeldavad maja ümber OÜ Restehi ehitusmehed, eesotsas projektijuht Hardo Ulm, kes teavad kõike sellest, kuidas peab üht vana ja väärikat palkmaja miljööväärtuslikus piirkonnas renoveerima.

„Maja tehakse täpselt selliseks, nagu ta kunagi oli,” seletab Frank Borchers ja lisab, et hoovipealne väiksem maja tuli paraku maha lammutada, sest selle seisukord oli juba aastakümneid tagasi nii vilets, et tunnistati ohtlikuks hooneks. „Aga selle ehitame ka uue, mis näeb välja täpselt nagu endine hoone,” lisab ta.

Kui see kõik valmis saab, tuleb peamajja viis ja kõrvalmajja kaks külaliskorterit, millest igaüks on umbes 50ruutmeetrine ja mahutab kõik, mis heaks äraolemiseks vaja, sh kööginurk. Ühes külaliskorteris saab olema kaks voodit, samuti lahtikäiv diivan, et see sobiks ka lastega perele. Tulevaste külaliskorterite interjööri visandamine on usaldatud sisearhitekt Ingrid Talgrele.

„Sisekujundus tuleb merestiilis – Haapsalu on ju mere ja romantika linn,” põhjendab peremees.

Peale maja, mis saab uueks seest ja väljast, tuleb korda teha ka hoov, mis on praegu ehitusmaterjali vedavatest rasketest veoautodest ja töömehesaabastest poriseks küntud. Projekt näeb ette plaatidega kaetud sissesõidutee ja parkimiskohad ning lapikese rohelust.

Küsimuse peale, kui palju kogu ettevõtmine maksma läheb, hakkab Frank Borchers naerma ja märgib, et ta küll teab planeeritud maksumust, aga tegeliku summa lööb kokku siis, kui kõik valmis saab.

Frank ja Olga loodavad, et see juhtub enne tuleva suve turismihooaja algust. „Aga ma ei taha praegu veel midagi lubada,” märgib Frank.

Tuli ja jäi

Soome-saksa juurtega Borchers ostis Ehte 8 maja kaks aastat tagasi ja mõte külaliskorteritest oli siis juba kindel. Borchersitel üks külalismaja Haapsalus juba on – Cyrillus Kreegi maja Väikese viigi ääres.

„Haapsalu on kuurortlinn ja siin ei ole nii palju majutuskohti, kui vaja oleks, eriti suvel,” ütleb Borchers. Haapsalu meeldib tema sõnul nii Soome kui ka Euroopa turistidele – siin on vaikne, rahulik ja ilus.

Frank ise tuli Eestisse 12 aastat tagasi, kui oli ühe Saksa ettevõtte Eesti esinduse juht. 2008. aastal müüs emafirma ettevõtte jaapanlastele ja Frank läks koos abikaasa Olgaga tagasi Saksamaale. „Aga oli selline tunne, et peame tagasi tulema. Olga on pärit Haapsalust ja mõtlesime, et miks mitte – lähme Haapsallu!”

Nii juhtuski.

Nüüd tunneb Borchersi perekond end Haapsalus mõnusalt ja koduselt ning on oma äritegevuse keskendanud turistidele, tõmmates paralleele Saksamaal kogetuga.

„Kui ma näen, kuidas turismiäri käib seal, siis Haapsalul on väga suur potentsiaal,” ütleb Frank ja lisab, et meil on üht-teist veel õppida.

Väga suur osa turiste tuleb Skandinaaviast. „Nemad tahavad kõrgema klassi majutust,” ütleb Frank ja seletab, et soomlased ja rootslased on valmis maksma meie mõistes palju. „Aga nad tahavad, et kõik oleks väga puhas, näeks välja ilus, maitsekas ja uus,” rõhutab ta ja lisab, et selleks peaks iga viie aasta tagant uuenduskuuri tegema. „Natuke tuleb standardit tõsta,” ütleb Frank naeratades ja lisab tunnustavalt, et mõned sellised kohad meil Haapsalus juba on.