Kalaliit: oleme lõpetanud koostöö Rimi ja Prismaga

Toimetas Lemmi Kann

Foto: arhiiv

Eesti kalaliidu alla koondunud kohalikud tootjad on kalaliidu juhi kinnitusel lõpetanud koostöö Rimi ja Prismaga, kes kohaldavad nende püütud kohale liiga kõrget juurdehindlust ning on kehtestanud ebamõistlikult pikad maksetähtajad, vahendab ERR-i uudisteportaal.

Selle asemel eelistavad kalurid oma püügi eksporti suunata.

Kalaliidu juhi Valdur Noormägi sõnul on enamik nende liikmeid lõpetanud koostöö Rimi ja Prisma jaekettidega, kellega pole koostöötingimustes kokkuleppele jõutud. Nimelt pakuvad kalurid kauplustele kohafileed hinnaga 12 eurot kilost, ent kaupluste väljamüügihind jääb 28-30 euro kanti kilost. Kalurid nii kõrget juurdehindlusprotsenti ei mõista, mistõttu eelistatakse toodang ekspordiks müüa. Sellega kannatab aga kalavalik lettidel, nagu ka tarbijad välja on toonud.

"Kala juurdehindlused on liiga kõrged. Kui ma näen kohafilee hinda 29-30 eurot kilost tarbijale, siis see on liiga kallis. Kaubanduslikes juurdehindlustes on ressurssi, mille üle vaielda," ütles kalaliidu juht Valdur Noormägi ERR-ile.

Prisma ja Rimi esindajad ütlesid ERR-ile, et tema andmetel sujub koostöö kohaliku kala hankijatega kenasti.

